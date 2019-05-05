Старшего следователя задержали силовики из-за женщины

Капитан юстиции обвиняется в серьезном преступлении
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Девушка. Фото: pixabay.com

Во Владивостоке задержан старший следователь, опорочивший честь мундира, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на транспортную полицию Приморья. Капитан юстиции влюбился в подозреваемую в сбыте наркотиков и фальсифицировал доказательства в ее пользу.

Сотрудники транспортной полиции задержали девушку по подозрению в продаже наркотических веществ. Между задержанной и старшим следователем, который вел дело, возникли чувства. Молодой человек пытался изменить состав преступления, в таком случае девушке грозил бы штраф, а не тюремное заключение.

Кроме того, капитан начал влиять на понятых, чтобы те меняли свои показания, как это нужно было паре сообщников. Но вскоре фигуранты обратились в ФСБ.

— Совместные действия транспортной полиции, ФСБ Приморского края и Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ привели к задержанию старшего следователя. В отношении него ведется проверка по факту фальсификации материалов уголовного дела, — сообщила пресс-служба транспортной полиции Приморья.

Если вина старшего следователя будет доказана, его лишат должности, а также он получит наказание в виде лишения свободы. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

преступление, криминал

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