Как омолодить организм, рассказали кардиологи

Полугодовые нагрузки позволили снизить биологический возраст на четыре года

В докладе на научном конгрессе Европейского общества кардиологов был назван способ существенного омоложения организма. По мнению ученых беговые нагрузки позволяют нормализовать давление и предотвратить преждевременное старение кровеносных сосудов, пишет "Федеральное агентство новостей".

По утверждению автора доклада, у неопытных спортсменов, отдавших подготовке к беговому марафону полгода, биологический возраст снизился на четыре года. За счет этих нагрузок удалось снизить риск инсульта на 10%.

В исследовании приняли участие 139 участников марафона в возрасте от 21 года до 69 лет.

Егор Тараруев