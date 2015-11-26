В этот день вообще не стоит стесняться: любовный гороскоп на 6 мая. Есть совет дня

Астрологи рассказывают, что готовит день в амурных делах
Это интересно 19:59
Любовь. Фото: pixabay.com

Отношения с партнером не предвещают каких-либо изменений. Поэтому, если на любовном фронте у вас все в порядке – просто наслаждайтесь этим временем. Похуже обстоят дела у тех, кто находится со своей половинкой в ссоре: сегодня не лучший день, чтобы как-то менять ситуацию, поэтому воздержитесь от судьбоносных разговоров или выяснения правды.

Совет дня

Что бы ни произошло, не торопите своего избранника. Сейчас вы не можете повлиять на конечный результат, поэтому просто следуйте обычному темпу жизни и не предпринимайте ничего нового.

Гороскоп советует в этот день не стесняться — идите на поводу у своих желаний и эмоций. Прислушивайтесь к своему сердцу и интуиции, которая будет на высоте, не заглушайте и голос тела – ваши мечты и фантазии готовы сбыться, дайте им дорогу. Удача и взгляды противоположного пола будут буквально притягиваться к тем, кто смотрит на мир позитивно.

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