Предупреждение Львов, совет для Весов и самосовершенствование Водолеев: гороскоп на 7 мая

Астрологический прогноз на вторник от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ самое время позаботиться о более активном использовании своих знаний и навыков. Постарайтесь извлечь пользу из того факта, что вы отличаетесь от других. Неординарные решения помогут в продвижении по службе и романтических делах.

У ТЕЛЬЦОВ сегодня особенно много дел, причем некоторые из них Тельцы изобретут сами. Не взваливайте на свои плечи непомерных обязанностей, уделите больше внимания душевному состоянию – своему и своих близких.

БЛИЗНЕЦЫ, большинству окружающих будет приятно видеть вас сильными и в хорошем настроении. День сулит возможность карьерного повышения и предлагает активизировать переписку. Вечер лучше провести в кругу семьи.

РАКАМ на сегодняшний день можно запланировать короткую поездку, активную умственную деятельность. Не стоит иметь дела с чужими вещами, а вот избавиться от своих вещей, ставших ненужными – самое время. Подходящий день в плане преодоления сомнений.

ЛЬВЫ, события в жизни друзей могут стать для вас предупреждением, заставят задуматься о своем образе жизни. Это может касаться финансов, работы со здоровьем или постановкой новой цели. Но начинать новые дела пока не следует.

Перед ДЕВАМИ открываются новые возможности повышения материального благополучия. Новая одежда и украшения помогут вам перевоплотиться, сыграть новую роль в обществе. В разговорах этого дня добивайтесь того, чтобы собеседник действительно понял, что вы имеете в виду.

ВЕСЫ, действуя по заранее составленному плану, способны разобраться с накопившимися проблемами. Полезно прислушаться к советам близкого человека. С новыми знакомствами лучше не спешить: уделите больше внимания семье, поддержите традиции существующие в вашем роду.

СКОРПИОНАМ стоит пообщаться с людьми или другими источниками, которые могли бы обогатить их духовно. Хорошо также убирать в доме, подстраивая пространство под себя. Не бойтесь выкинуть слишком много!

СТРЕЛЬЦЫ! Вместо того, чтобы расстраиваться, учитесь использовать ситуацию в своих интересах! Сегодня удачный день для того, чтобы заявить о себе, проявить свою индивидуальность в манере одеваться, говорить и даже молчать.

У КОЗЕРОГОВ наступил подходящий момент для повышения квалификации, обучения, исследований во всех областях. Напоминаем вам, что любую теорию нужно обязательно подкреплять практикой.

У ВОДОЛЕЕВ хороший день для того, чтобы освободиться от вредных привычек, зависимости от других людей и использовать полученную энергию на что-нибудь ценное. Отличное время для самопознания, самосовершенствования и в духовном, и в физическом плане.

РЫБЫ, отношения с партнерами осложнятся из-за крайней несговорчивости обеих сторон. Постарайтесь перевести все разногласия в конструктивное русло. Распределите свое внимание равномерно между текущими делами, а в ситуации выбора отдайте предпочтение семейным вопросам.