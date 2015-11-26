Активные Овны, перемены Стрельцов и зависимость Рыб: гороскоп на 8 мая

Астрологический прогноз на среду от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ рекомендуется провести очищение энергетического тела с помощью физических упражнений, дыхания и музыки. День активный, творческий, склоняет к поиску духовной радости и разрешению запутанных ситуаций в личной жизни.

У ТЕЛЬЦОВ удачно завершатся походы по инстанциям и хлопоты, связанные с бумагами. Некоторые встретятся с последствиями поступков своих предков. Время подходит для изучения других культур, сближения с иностранцами, восстановления семейных традиций.

БЛИЗНЕЦОВ найдет интересная информация, способная внести перемены в то, что казалось вечным и незыблемым. Ищите общения с чистыми, сердечными людьми, сами старайтесь внушать добрые чувства. Возможен приход самых неожиданных гостей.

РАКАМ сейчас рекомендуется отдавать долги и освобождать в своем сознании место для важных дел. Отличный день для очищения организма, пересмотра питания; уделите также внимание здоровью детей и других близких родственников.

Пища ЛЬВОВ должна быть сегодня легкой и полезной, а от приема лекарств лучше воздержаться. Возможна неожиданная прибыль, какая-то находка, получение письма. По возможности, приобщайте детей к искусству и самостоятельному творчеству.

Большинство ДЕВ полны позитивной энергии и творческих планов, благодаря чему произведут благоприятное впечатление на свое окружение. Но не переутомляйтесь и следите за тем, какое действие на вас оказывают разные продукты питания и другие факторы.

У ВЕСОВ – удачное время для обмена информацией. Упрочить свое положение в обществе вы сможете за счет развития в себе качеств лидера, честного предпринимателя, выполняющего обещания. Не забывайте опираться на предыдущий опыт, как свой, так и тех, кто преуспел ранее.

Некоторые СКОРПИОНЫ, в связи с появлением новых интересов, сменят ритм жизни на более динамичный. Решая личные или профессиональные проблемы, не запускайте дела домашние! Позаботьтесь о своих близких, приготовьте к вечеру приятный сюрприз.

У СТРЕЛЬЦОВ готовность к сотрудничеству положительно скажется на всех делах. Возможно, не обойтись без перемен в личной жизни, и пришла пора сделать серьезный шаг. Вечером хорошо провести чистку жилья при помощи свечей и благовоний.

Многие КОЗЕРОГИ завяжут полезные знакомства, кто-то начнет задумываться о новом месте работы. Уделите делам достаточно внимания, но через силу сейчас лучше ничего не предпринимать. Делая покупки, не бойтесь показаться слишком требовательными!

ВОДОЛЕЯМ предстоит сделать выбор, от которого будет зависеть их благополучие в дальнейшем. Повышайте свою ценность как профессионала: изучайте последние новинки в своей области, приобретайте необходимые навыки, разрабатывайте самостоятельные проекты.

РЫБЫ могут обнаружить, что попали в зависимость от каких-то вещей: это могут быть продукты питания, неподходящие люди или неконтролируемое желание тратить деньги. Самое время для того, чтобы освободиться от пристрастий подобного рода, заменив их на более полезные увлечения.