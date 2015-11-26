Раки-затворники, творческий подъем Близнецов и успешные Козероги: гороскоп на 9 мая

Астрологический прогноз на четверг от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ, вы можете замахнуться на новый проект, подключить силы окружающих. Если беретесь за дело всерьез – звезды обещают успех. Окажите максимум внимания окружающим людям, новой информации, особенно в виде изображений и символов.

У ТЕЛЬЦОВ сейчас напряженный и очень ответственный период. Некоторым придется осваивать новую среду обитания, другим – активно подстраивать под себя то, что их окружает. Постарайтесь соблюдать во всем чувство меры, не перенапрягаться физически.

БЛИЗНЕЦЫ ощутят творческий подъем. Благоприятное время для целителей, деятелей искусства и науки. Не отказывайтесь от сегодняшних предложений, если они сулят перемены в профессиональной области или обновление в сфере чувств.

РАКИ, не увлекайтесь затворничеством, – только в общении с другими вы в полной мере сможете раскрыть свои способности! Период подходит для совместного планирования, обсуждения текущих дел. Показаны все виды физической активности: не поддавайтесь лени, этот враг коварен и часто прячется за личиной комфорта!

ЛЬВАМ представится удачная возможность повышения квалификации. Растет сфера вашего влияния среди коллег по работе, хорошее время для переговоров с влиятельными людьми. Путешествие этого дня сулит кардинальные перемены в личной жизни.

ДЕВАМ звезды советуют воздержаться от ненужного риска. Количество неприятных взаимодействий лучше свести к минимуму. Поделитесь своими планами с теми людьми, чей образ мыслей внушает вам доверие, кого вы хотели бы видеть своими партнерами.

ВЕСЫ будут распространять вокруг себя волны творчества и азарта. Также день благоприятствует расширению кругозора, занятиям философией, религиозными практиками. Если состояние здоровья вызывает некоторое беспокойство, используйте этот день для поиска возможных причин.

СКОРПИОНЫ, если вам не нравится ваше финансовое положение — начните его постепенно менять. Намечается прорыв в работе, идеи возникают буквально из воздуха. Ваша задача – суметь воплотить то, что приходит в голову, не избегать экспериментов и сотрудничества.

Перед СТРЕЛЬЦАМИ открываются новые возможности для карьерного роста. Советуем учитывать интересы окружающих, иначе могут возникнуть ненужные осложнения. В то же время, постарайтесь лучше узнать своих партнеров, прежде чем доверять им важные дела и материальные ценности.

У КОЗЕРОГОВ в это время благоприятно проходят обращения к начальству, удачно пускаются в ход дружеские связи, а личная инициатива обеспечивает окончательный успех. Энергия этого дня дарует вам защиту и покровительство группы, к которой вы себя относите, и предполагает отказ от некоторых прежних целей в пользу новых.

ВОДОЛЕИ, если вы сильно устаете на работе, находите время полностью восстановиться после нее: приоритеты должны быть расставлены верно. Уделите особое внимание пояснице: несколько подходящих упражнений, массаж здорово поддержат эту область!

РЫБЫ, не жалейте сил на приобретение новых знаний: благодаря этому у вас появятся значительные преимущества. Свободное время советуем посвятить развитию значимых для вас отношений: больше общайтесь, откровенно говорите друг с другом обо всем, что вас волнует.