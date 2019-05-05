Признаки того, что автоинспектор хочет получить с вас деньги, обнародовали эксперты

Специалисты рекомендуют фиксировать все действия полицейских и водителя на видео

Зачастую сотрудники ГИБДД пытаются получить с автомобилиста деньги, чтобы выполнить "план" подразделения или обогатить лично себя. С наступлением летнего сезона о активизироваться сотрудники провинциальных управлений дорожной безопасности, напоминает "Автовзгляд".

Не всегда автоинспекторы стремятся "развести" водителя на деньги — зачастую они довольствуются оформлением протокола за какое-нибудь, порой вымышленное, правонарушение.

В праздничные и выходные дни сотрудники ГИБДД любят составлять "лишенческие" протоколы, отлавливая автомобили на дорожках между коттеджными поселками. Если при этом они принюхиваются и интересуются самочувствием, значит надеются инкриминировать "пьянку за рулем".

Если страж порядка намерен отвезти водителя на медосвидетельствование, он должен оформить постановление об его отстранении от управления машиной. Скорее всего вслед за этим последует попытка "развода" на деньги.

О стремлении получить с автомобилиста что-нибудь для себя лично свидетельствует навязчивое желание обыскать транспортное средство. Это возможно только при обязательной видеофиксации или в присутствии понятых.

Устаревшим методом разводки является заявление инспектора о том, что его напарник несколькими километрами ранее видел пересечение водителем сплошной осевой линии выезд на встречку.

Несомненным признаком намечающегося изъятия наличных является стремление сотрудника побеседовать с нарушителем вне патрульной машины.

Эксперты рекомендуют при любом общении с инспекторами ГИБДД немедленно включать все устройства видеофиксации и записывать все действия полицейских и водителя.

Егор Тараруев