Таинственные Девы, совет для Стрельцов и предостережение Рыб: гороскоп на 11 мая

Астрологический прогноз на субботу от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

Многим ОВНАМ в сфере романтических взаимоотношений предстоят эксперименты и открытия. Хорошо заниматься физической формой, тренироваться, играть в различные игры. Многие посвятят день приобретению новых навыков и преуспеют в этом.

ТЕЛЬЦАМ рекомендуется совершить то, что они намечали на эти выходные. Некоторые задачи действительно должны быть выполнены немедленно — не затягивайте с ними. Хорошее время для освящения дома, очищения пространства с помощью благовоний.

БЛИЗНЕЦАМ рекомендуется прием витаминов, посещение сауны. Общение, происходящее в это время, оказывает сильное влияние на мировоззрение и способно поменять планы на будущее. Тем, кто занимается саморазвитием, это время обещает сюрпризы, различные озарения, — вы сможете лучше понять себя.

У РАКОВ отличный день для создания союзов, бракосочетания, хорошо начинать новые дела. Также мы советуем вам попробовать себя в какой-то непривычной роли: это поможет вам найти свое место в жизни. Обратите внимание на яркие сны, приснившиеся в эту ночь.

У ЛЬВОВ время укрепления связей с друзьями и потенциальными союзниками в деловой сфере. Многих ждут интересные контакты с иностранцами и представителями противоположного пола. Также это удачный день для путешествий, командировок, посещения новых мест.



ДЕВЫ, больше отдыхайте, хорошенько выспитесь, посетите вместе с друзьями сауну. Многим из вас представится возможность изменить существующее положение дел к лучшему, хотя некоторые ваши проекты лучше пока держать в тайне.

У ВЕСОВ благоприятное время для духовных практик, посещения храмов, вложения денег в свое развитие. Больше доверяйте себе, общайтесь с теми, кто вам по-настоящему дорог. Самой актуальной темой сегодняшнего дня может стать реклама в самом широком смысле этого слова.



У СКОРПИОНОВ вероятны споры с домашними по поводу совместного отдыха. Мужчинам восприимчивость к новым идеям позволит в будущем сэкономить время и деньги. Женщины сегодня склонны к получению удовольствия от творчества.

СТРЕЛЬЦЫ, отставьте на время дела в сторону и займитесь собой, своей внешностью и здоровьем. Хорошо делать массаж, ухаживать за кожей. И возьмите за правило давать себе физическую нагрузку,— хотя бы 15-20 минут в день.

КОЗЕРОГОВ ждет приятная встреча, поездка принесет удовлетворение. Доставьте сегодня радость детям и родителям, навестите друзей. Одинокие особы могут встретить подходящего спутника жизни.

ВОДОЛЕИ не пожалеют, если проведут день непривычным для себя образом. Продуктивно проходит обмен идеями, рекомендуется участие в разного рода дискуссиях и переговорах. Возможна успешная деятельность в качестве консультанта, педагога.

РЫБАМ не стоит решать сегодня глобальные проблемы: займитесь восстановлением сил, выспитесь, погуляйте на свежем воздухе. Напомните своим близким, что жизнь состоит не только из обязанностей, — в ней есть место и для творчества, и для развлечений.