Успешные Овны, Близнецы-одиночки и обновление гардероба Весов : гороскоп на 13 мая

Астрологический прогноз на понедельник от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ достигнут успеха, если проявят себя в качестве лидера. Удачно проходят командировки, благотворительные акции. Хорошо сейчас общаться с теми, у кого жизненный опыт больше и разнообразнее: вы можете дополнить достоинства друг друга.

Наиболее предприимчивые ТЕЛЬЦЫ задумаются о дополнительном источнике дохода. Похоже, назрела необходимость планирования свободного времени. Может возобновиться общение с кем-то из старых знакомых: на этот раз вы сможет дать друг другу больше, чем раньше.

БЛИЗНЕЦАМ лучше сузить пока круг общения, больше действовать самостоятельно. Хорошее время для того, чтобы начать цикл физических упражнений и другой работы со своим телом. Берегите сегодня голову, не перенапрягайте глаза.

РАКАМ хорошо браться за изучение языков. Чему бы вы не пытались обучиться – не пытайтесь перескочить через несколько ступенек, двигайтесь постепенно. Вероятно получение известия от дальних родственников и друзей.

Успех ЛЬВОВ зависит от их способности говорить понятно и уверенно. Хороший день для представителей творческих профессий. Нужную информацию можно получить во сне или в медитации.

ДЕВЫ, ваше окружение возлагает на вас определенные надежды. Возможны спорные вопросы, но все их можно при желании решить. Удачно, скорее всего, сложится разговор с влиятельными людьми.

У ВЕСОВ хорошее время для обновления гардероба. При подборе одежды и аксессуаров руководствуйтесь своим личным стилем, создавайте свой собственный, неповторимый образ. Благоприятное время для учебы, овладения новыми навыками в своей профессии.

СКОРПИОНЫ будут заинтересованы в установлении контакта с яркими, интересными людьми. Смелее используйте новые знакомства, если хотите что-то поменять в устоявшемся порядке вещей. Возможен доход из неожиданного источника, сопряженный, правда, с некоторым риском.

У СТРЕЛЬЦОВ сейчас легко усваиваются новые знания, особенно связанные с другими странами. День великолепен для путешествий, завязывания знакомств, активной переписки. Приобретенная вещь доставит радость не только вам, но и вашим близким.

У КОЗЕРОГОВ активизируются способности предугадывать будущее. При желании вы сможете руководить ходом деловых переговоров и любых бесед личного характера. Ближе к вечеру возникнет необходимость активного участия в устройстве чьей-то судьбы.

Получить от жизни как можно больше хочется сегодня ВОДОЛЕЯМ. Присутствует склонность к изменению привычек поведения, питания. Это период неограниченной свободы, так что вы можете создать любой образ себя, — какой только пожелаете!

Среди РЫБ вероятны удачные приобретения, многим повезет в торговле и заключении сделок. Проблемы могут доставить люди, старше вас по возрасту. Прекрасное время для самопознания, продвижения собственных идей, хорошо менять отношение к тем событиям прошлого, которые вас расстраивают.