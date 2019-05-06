Что будет с WhatsApp и другими?: объявлены новые жесткие правила от правительства

Вступили в силу новые правила идентификации
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Постановление российского правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по телефонному номеру вступило в силу 5 мая.

Согласно постановлению, мессенджеры должны будут запрашивать информацию о пользователе у сотового оператора, который, в свою очередь, должен будет предоставить ее в течение 20 минут. В случае отсутствия в базе у оператора таких данных, или, если ответ на запрос не будет получен, идентификация не будет считаться пройденной.

Сотового оператора при этом обязали заносить в базу данных сведения о приложениях, используемых абонентом, и его уникальный код идентификации.

Таким образом, теперь мессенджеры будут обязаны взаимодействовать с операторами напрямую, ввести в приложении код из СМС будет недостаточно. За отказ работать по новым правилам мессенджерам грозит блокировка в России.

Вместе с тем, для многих пользователей после вступления правил в силу все может остаться по-прежнему. Это связано с тем, что большая часть мессенджеров и ранее проверяли номера в процессе авторизации. Проходить идентификацию заново не придется, если человек давно пользуется мессенджером, а информация, которую сервис уже получил, и данные, имеющиеся у оператора, совпадут.

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