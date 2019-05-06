Совмещенные знаки и поворот на красный: какие "сюрпризы" ждут автолюбителей в мае

Госавтоинспекция выступает против ряда новшеств
Общество 09:05
Дорожные знаки. Фото: Игорь Чёрный, ИА MagadanMedia

Изменения, которые в мае затронут автомобилистов, в основном связаны с изменением ГОСТов. Речь идет об уменьшении диаметра дорожных знаков, совмещении на табличках разной информации. С некоторыми инновациями ГИБДД России не совсем согласна.

Дорожные знаки малого формата

Новые ГОСТы в организации дорожного движения заработали в России с 1 мая. Как уточнил в беседе с корреспондентом Autonews.ru председатель технического комитета 703 "Удобная дорога" Александр Шумский, площадь дорожных знаков уменьшилась примерно на 30%. По его словам, при помощи такого приема стало возможно не только экономить бюджетные средства (знаки меньше, следовательно — дешевле), но и формировать новую, более удобную городскую среду.

В ГИБДД отреагировали: уменьшенные дорожные знаки привели к росту аварийности на нескольких участках в округах Москвы. Позже глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов эти обвинения опроверг. Окончательное судебное решение по делу пока не принято, пишет РБК.

Как утверждают в Росстандарте, использование указателей новых форматов — исключительно добровольный процесс.

Знаки с новой подачей информации

В стандарте прописаны новые виды дорожных знаков, на которых произошло совмещение информации. К примеру, различные варианты совмещения знака парковки и знака дополнительной информации, знаки направления движения для общественного транспорта, знак выделенной трамвайной полосы, знак направления движения по полосе.

В ГИБДД к таким знаком отнеслись лояльно. Опыт использования в Краснодаре, получил положительный отклик. Подобные таблички считают удобными, так как не требуется установка дополнительных знаков.

Спорный поворот на красный

Есть еще один пункт в новых стандартах, который вызывает резкую критику ГИБДД. Знак "Уступи все, и можно направо". Он выглядит как стрелка, позволяющая совершать правый поворот, когда следующим прямо водителям горит красный свет.

В Росстандарте уточнили, что и после утверждения стандарта решения об использовании таких знаков будут принимать администрации городов и специалисты, занимающиеся организацией движения.

В ГИБДД предлагаемое нововведение категорически не подержали, назвав его нелегитимным. К такому выводу пришли специалисты Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, сообщают Autonews.ru.

Вероника Преображенская

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