Япона-мама: популярные авто из Японии могут оказаться под запретом уже с 1 июля

В России уверенно падает спрос на праворульные автомобили

Авто из Японии. Фото: ИА PrimaMedia

Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства "Автостат Инфо", с которой ознакомились "Известия". После упрощенного порядка растаможки автомобилей без тревожной кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" спрос на эти машины в Сибири и на Дальнем Востоке снизился, отмечают эксперты. Подержанные иномарки из Японии всё еще востребованы у тех, кому нужны редкие варианты машин: субкомпактные малолитражки, дешевые электромобили и гибриды, а также большие семейные минивэны.

В ДФО в I квартале 2019 года продажи иномарок с пробегом из Японии упали на 85% до 17,3 тысяч машин (по другим округам информация не приводится), следует из отчета аналитического агентства "Автостат Инфо". Эксперты агентства определили в целом по России самые популярные за первые три месяца этого года б/у авто с правым рулем. Так, наиболее востребованным оказался седан Toyota Carina, реализовано 837 машин, что на 76% ниже результатов за январь–март 2018 года. На втором месте по спросу — седан Nissan Sunny (396 шт.; –81,7%), третье место у Toyota Corolla (316 шт.; –97,3%), а замыкает пятерку лидеров хетчбэки Toyota Vitz (274 шт.; –92%) и Mazda Demio (262 шт.; –89%).

Далее в десятку самых популярных праворульных машин вошли седан Toyota Mark II (253 шт.; –94%), хетчбэк Nissan March (245 шт.; –84%), микровэн Honda Fit (241 шт.; –94%), минивэн Nissan Serena (203 шт.; –83%) и седан Toyota Crown (198 шт.; –88%).

Напомним, С 1 июля 2019 года вступает в силу очередное изменение в регламенте "О безопасности колесных транспортных средств". Новый межгосударственный ГОСТ 33670-2015, о введении которого сообщила Росаккредитация, обязывает предъявить ввозимый на территорию Таможенного союза автомобиль к осмотру в специальную лабораторию. В ней будут оформлять свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), необходимое для последующего получения ПТС.

По словам экспертов, это может негативно сказаться на продажах праворульных автомобилей. По новым правилам для подтверждений требованиям регламента все поддержанные автомобили должны проходить процедуру сертификации в специальных уполномоченных лабораториях.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что авторынок Приморья замер в неизвестности после новости о "запрете" правого руля.

Новости об очередных нововведениях, уже этим летом угрожающих запретом импорта праворульных иномарок, встревожили автолюбителей Приморья и Дальнего Востока. Представители автобизнеса признаются, что новые правила им до конца не ясны.

"Проблема в том, что сама процедура до сих пор не прописана законодательно. Совершенно непонятно, какие именно требования будут предъявляться к этим автомобилям в процессе сертификации. Ведь, к примеру, по светотехнике, по месту установки руля или, если угодно, расположению водителя в салоне, могут возникнуть вопросы у проверяющего органа. Подобное усложнение ввоза очевидным образом негативно скажется на объеме импорта иномарок из Японии", — полагает партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.