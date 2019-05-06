Ущерб от длительного отдыха россиян в мае, подсчитали экономисты

Аналитики считают, что длинные выходные в мае существенно не влияют на экономические показатели

Финансы. Фото: pixabay.com.

Не испытывает большого стресса в течение продолжительных майских праздников российская экономика, несмотря на то, что замедляется деловая активность и снижаются темпы промышленного производства.

Как выяснили РИА Новости, эксперты не увидели существенного снижения экономических показателей во время длинных майских праздников.

В мае текущего года всего 18 рабочих дней, а в 2018 году было 20. Как считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов, негативные эффекты для экономики будут компенсированы уже в июле из-за большего числа рабочих дней. "В 2019 году столько же рабочих дней, сколько было в прошлом году (247), поэтому в целом по году негативное влияние на экономику будет нулевым",— считает эксперт.

Замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, считает, что длительный отдых способствует более продуктивному труду впоследствии. Поэтому не стоит рассматривать майские праздники как потери для экономики.

Все же аналитики отмечают, что длинные выходные больше всего влияют на производственную активность. Однако оценить потери довольно сложно, так как могут оказывать влияние и другие факторы,

К тому же из-за изменения структуры производства и увеличения доли сферы услуг, влияние числа и графика рабочих дней на объемы производства носит опосредованный характер.

Жанна Оболенская