Мир, май, мидии!

Во Владивостоке с 16 по 26 мая пройдет ежегодный фестиваль дальневосточных мидий

Мидии. Фото: ресторан Port Cafe

Второй ежегодный фестиваль дальневосточных мидий (6+) пройдет с 16 по 26 мая во Владивостоке. Более чем в 20-ти ресторанах города будут подавать местные мидии по специальной цене, а также авторские блюда с мидиями от шеф-поваров, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Дальневосточные мидии включают два вида — тихоокеанские мидии и менее распространенные мидии Грея. Как правило, в ресторанах гостям подают тихоокеанские мидии — сочные, насыщенные, обладающие ярким вкусом и большим количеством полезных веществ. Даты фестиваля выбраны неслучайно — в мае мидии наиболее вкусны и полезны.

Впервые фестиваль дальневосточных мидий прошел в 2018 году.



Рагу из мидий с овощами. Фото: ресторан Port Cafe

"Это был гастрономический взрыв, которого никто не ждал! — рассказывает организатор фестиваля, фуд-блогер @pacificrussiafoodie Татьяна Заречнева. — В фестивале приняли участие 12 ресторанов из Владивостока и Находки. Рестораны запаслись мидиями, а через три дня фестиваля мидии закончились — гости все съели! Всего за 10 дней фестиваля было съедено почти 3 тонны мидий и это при том, что из-за ажиотажа в ресторанах были перебои с поставками. В этом году мы решили подстраховаться и забронировали у поставщиков 6 тонн мидий. Надеемся, хватит всем!"

Организаторы обещают, что в этом году фестиваль пройдет с еще большим размахом. Прошлогодний фестиваль мидий вызвал такой отклик, что заявки на участие рестораторы стали подавать еще осенью.

Изменения коснулись и механики проведения. В прошлом году в рамках фестиваля рестораны предлагали одно блюдо — 500 грамм мидий в створках по цене 300 рублей, единой для всех заведений. В этом году будет действовать такое же предложение, но помимо основного фестивального блюда шеф-повара предложат гостям различные авторские блюда с дальневосточными мидиями.

Кроме того, в этом году фестиваль мидий пройдет не только в ресторанах, но и на городской площадке под открытым небом. По инициативе департамента туризма Приморского края в рамках пятого Тихоокеанского туристского форума состоится городской фестиваль мидий, которому организаторы дали название "МидияСаммит" (0+). Пройдет он с 17 по 19 мая на территории яхт-клуба "7 футов" одновременно с выставкой катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2019 (0+).

"МидияСаммит" станет праздником для любителей гастрономии. Здесь каждый сможет почувствовать себя "мидийной личностью". В программе городского фестиваля организаторы заявляют фуд-корт и гастрономические мастер-классы от шеф-поваров, лекции, дегустации и другие мероприятия.

Информация о событиях фестиваля мидий будет публиковаться в социальных сетях @mussel.fest и @pacificrussiafoodie.