Сбербанк продлевает действие ставок по "Потребительскому кредиту без обеспечения"

Минимальные ставки снижены до 11,9%
Общество 11:51
Сбербанк. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сбербанк продлевает на два месяца акцию по "Потребительскому кредиту без обеспечения", в рамках которой действует минимальная ставка для ряда диапазонов сумм кредита. Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составляет 1%. В рамках акции минимальная ставка составляет 11,9% (ранее — 12,9%), сообщает пресс-служба Сбербанка.

"В начале весны мы традиционно проводим акции по потребительским кредитам в связи с ростом спроса на этот продукт. За время акции мы увидели, что объем выдач увеличился на 24% среднемесячно, по сравнению с периодом до акции, и ближе к ее окончанию мы рады сообщить, что впервые приняли решение продлить действие акции еще на два месяца. Это позволит клиентам реализовать свои самые смелые планы в преддверии майских праздников и начала сезона отпусков", — прокомментировал управляющий директор дивизиона Сбербанка "Занять и сберегать" Сергей Широков.

Предложение по "Потребительскому кредиту без обеспечения" распространяется на кредиты от 300 тысяч рублей на срок от 3 месяцев до 5 лет. При сумме кредита от 300 тысяч до 1 млн рублей ставки составляют от 11,9% до 16,9%, по кредитам свыше 1 млн рублей для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, — от 11,9% до 12,9%, для остальных заемщиков — от 12,9% до 13,9%. Ставки на кредиты до 300 тысяч рублей остались в прежнем диапазоне — 13,9–19,9%.

Подать заявку на потребительский кредит можно в отделении банка, в веб-версии интернет-банка и мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" (3+) до 1 июля 2019 года включительно.

Услуги оказывает Дальневосточный банк ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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