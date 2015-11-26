Применять, как фантазия подскажет: Реалистичная секс кукла ищет господина в городе

Утверждается, что она отмыта и использовалась только верхняя ее часть
Это интересно 12:48
Применять, как фантазия подскажет: Реалистичная секс кукла ищет хозяина в городе. Фото: instagram-аккаунт @runok_onlain_vdk

В аккаунте @runok_onlain_vdk появилось объявление о продаже реалистичной секс куклы, которая ищет своего господина во Владивостоке. По словам автора объявления, ее можно использовать, как фантазия подскажет. Рост куклы, как указывается в объявлении 155 см, вес 35 кг. Кроме этого, автор утверждает, что она отмыта, а эксплуатировалась только верхняя ее часть.

"Более подробные фото в WhatsApp реальному покупателю. Пишите в комментарии, кто хочет купить. 170 тысяч рублей, торг. Почтой не отправлю, самовывоз Садгород. Подойдет тем, кто постоянно за компьютером. Возможен обмен на авто", — говорится в объявлении.
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