Рассчитаться с долгами на границе не получится

Покинуть родину можно будет лишь на следующий день
Общество 13:25

Федеральная служба судебных приставов разъяснила порядок снятия с должника временного ограничения на выезд за границу.

Временное ограничение на выезд должника снимается не позднее дня, следующего за днем размещения в Государственной информационной системе информации об уплате задолженности.

Судебные приставы рекомендуют гражданам проверить свои задолженности еще до покупки билета за рубеж. Проверить себя и оплатить долг можно с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств". Ограничение выезда возможно при долге в 10 тысяч рублей.

В 2018 году за границу не выпустили 7,5 млн должников.

Егор Тараруев

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