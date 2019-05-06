Спецтехника протаранила здание в центре столицы ДФО (фото)

Водитель в результате ДТП сломал ногу, его госпитализировали

Мусоровоз. Фото: ГИБДД

Мусоровоз въехал в дом №28 на улице Фонтанная во Владивостоке. В результате ДТП водитель спецтехники сломал ногу, его госпитализировали, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Установлено, что 50-летний водитель микрогрузовика двигался по улице Фонтанная в направлении Алеутской. В какой-то момент мужчина потерял управление и совершил съезд с проезжей части.



Мусоровоз. Фото: ГИБДД

Прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавшего в ВКБ№2 города Владивосток с переломом ноги.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства автоаварии.