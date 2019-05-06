Чиновники администрации в Приморье понесут наказание

Все было обнаружено во время прокурорской проверки

Работника уссурийской администрации наказали после вмешательства прокуратуры. Фото: ИА PrimaMedia

Уссурийская городская прокуратура выявила нарушение в деятельности управления жилищной политики администрации УГО. На официальном сайте не была размещена информация о плане проверок юридических лиц и предпринимателей. Городской прокурор внес представление главе администрации. Два сотрудника администрации привлечены к дисциплинарной ответственности, один к административной, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

В ходе проверки деятельности управления жилищной политики администрации городского округа, уполномоченного на осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа, установлено, что не были соблюдены требования законодательства об обеспечении свободного доступа к информации.

В частности, на официальном сайте не были размещены сведения о сводном плане проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, о реквизитах распоряжений начальника управления о проведении проверок в отношении юридических лиц, результатах проведения данных проверок, а также иная информация, обязательная к размещению.

По результатам проверки городским прокурором главе администрации Уссурийского городского округа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения закона устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

По постановлению прокурора виновное должностное лицо управления жилищной политики администрации городского округа привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.19.1 КоАП РФ.