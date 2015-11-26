Круизный лайнер Costa Serena вернется во Владивосток 7 мая

Гостями дальневосточной столицы станут еще примерно 3 тысячи человек

Лайнер. Фото: ИА PrimaMedia

Огромный круизный лайнер Costa Serena, посетивший Приморье всего несколько дней назад и доставивший в край около 3 тысяч туристов из Республики Корея, вернется во Владивосток во вторник, 7 мая. Гостями дальневосточной столицы станут еще примерно 3 тысячи человек, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Лайнер Costa Serena прибудет во Владивосток из южнокорейского порта Сокчо в 14.00. Судно пробудет в столице Дальнего Востока до полуночи. За это время гости познакомятся с достопримечательностями города, его историческим центром, посетят Приморский океанариум и Приморскую сцену Мариинского театра. Следующим портом захода судна станет японский Отару.

Напомним, впервые Costa Serena посетила Приморье в мае прошлого года. На тот момент это был самый крупный по вместимости лайнер, когда-либо заходивший в акваторию Приморского края. Однако в августе того же года к причалу Владивостока пришвартовался MSC Splendida, а в этом году ожидается прибытие в край гигантов-пятитысячников компании RoyalCaribbean – SpectrumoftheSeas и QuantumoftheSeas.

Круизный сезон-2019 открылся в Приморье в феврале. В течение нескольких месяцев край посетят 15 пассажирских лайнеров, в том числе еще неизвестные приморцам. Кроме того, в дни проведения V Восточного экономического форума для размещения участников в дальневосточную столицу прибудет лайнер, который на несколько дней превратится в плавучую гостиницу.