ВТБ снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5%

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья
Бизнес 15:45
Деньги. Фото: Сайт pixabay.com

ВТБ улучшил условия по программе "Ипотека с господдержкой" для семей с детьми: базовая ставка теперь составляет 5% годовых и действует весь срок кредита. В сельских поселениях на Дальнем Востоке по такой ставке можно купить квартиру не только в новостройке, но и на вторичном рынке, а также дом с земельным участком, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе группы ВТБ на ДВ.

Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок.

Ставка 5% годовых действует при оформлении кредита во всех офисах ВТБ в России, на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования. Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 12 млн рублей при приобретении заемщиком жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей — в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

"В апреле правительство внесло изменения в программу ипотеки с господдержкой, направленные на повышение ее привлекательности и доступности для семей с детьми. При том, что рекомендуемая ставка в рамках данного проекта составляет 6%, ВТБ предоставляет по своей программе особые условия и устанавливает процентную ставку в размере 5%", — отметил руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

На долю ВТБ приходится треть от общего числа выданных кредитов в рамках данной программы в России. На данный момент банк оформил более 1700 ипотечных кредитов на сумму 4,8 млрд рублей.

Подробнее читайте на сайте www.vtb.ru.

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000 от 08.07.2015 г.

ВТБ банк ипотека

ВТБ подвел итоги первого корпоративного стартап-акселератора

26 апреля, 16:05

ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в 1,5 раза

24 апреля, 16:55
Торговая сеть «Винлаб»: секрет успешно развивающегося бизнеса
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia