"Телефон выключай, поговорим" - серьезный конфликт на дороге попал на видео

Мужчины успели столкнуться дважды и нервы одного из них не выдержали

Один из участников конфликта. Фото: Скриншот из видеоролика Newsbox24.tv

Конфликт двоих водителей из Владивостока попал в сеть. Мужчины успели столкнуться дважды и решили учинить разборки. Без взаимных оскорблений и угроз не обошлось, сообщает ИА PrimaMedia.

На ютуб-канале Newsbox24.tv появился видеоролик о том, как ругаются двое водителей. Сообщается, что путь мужчин пересекался дважды — сначала они не поделили дорогу на объездной трассе Седанка-Патрокл, после чего вновь столкнулись в районе площади Луговой. Здесь-то один из автомобилистов и решил лично выяснить отношения со своим оппонентом.

Однако, как часто это бывает, разговор ушел не в то русло и скатился до взаимных упреков и оскорблений, причем слово "черт" было в них самым безобидным.

"Выключай телефон, поехали поговорим", — с таким предложение агрессивный мужчина обращался к автору видеоролика. Его оппонент от поездки не отказывался, однако телефон не выключал. Разговор закончился тем, что один автомобилист пообещал другому встретить его в темном углу и что-нибудь с ним сделать.