«Собирают еду с могил»: злоречивый случай с цыганами на кладбище серьезно возмутил людей

Мужчина бьет тревогу и сильно обеспокоен, но ему не помогают
Это интересно 14:02
Кладбище. Фото: pixabay.com

Житель Владивостока в социальных сетях рассказал о вопиющем случае, который произошел на кладбище. Пост об этом опубликовал аккаунт @ dpskontrol_125rus в социальной сети.

По словам жителя приморский столицы, печальную картину можно увидеть на кладбище Лесное в районе 14 км.

"Цыгане сидят с детьми и выпрашивают деньги. А их мужчины ходят по могилам и собирают еду в пакеты, причём уже подвыпившие. Никого не боятся", — рассказывает мужчина.

Под постом многие люди высказали отрицательное мнение по поводу происходящего. Кроме этого, по словам горожанина, полиции нет дела до этого.

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