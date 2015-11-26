Опубликована программа празднования 9 Мая во Владивостоке

Праздничный день начнется парадом Победы, а закончится фейерверком

Фейерверк. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города посетить мероприятия, посвященные Дню Победы, среди которых традиционный парад Победы, "Бессмертный полк", угощение солдатской кашей и фейерверк, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт мэрии.

9 мая в 09.00 состоится возложение венков и цветов к памятнику "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". В это же время у здания "Серая лошадь" (ул. Алеутская, 19а) начнется построение колонн на шествие "Бессмертный полк", которое состоится сразу после прохождения парада войсковых подразделений и военной техники.

В 10.00 стартует парад Победы на улице Светланской. Сразу после парада состоится шествие горожан "Бессмертный полк". В связи с этим в центре Владивостока будет временно ограничено движение и парковка.

В 11.00 перед зданием административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичева, 15) состоится тематическое мероприятие "Минувших лет святая память…". Для жителей и гостей развернется выставка техники и вооружения времен Великой Отечественной войны, пройдут показательные выступления представителей регионального отделения национального клуба породы "Восточная европейская овчарка" и Приморского краевого клуба служебного собаковода.

В 12.00 на центральной площади Владивостока начнут работу локальные площадки. Состоится праздничный концерт "Весна Победы" с участием лучших творческих коллективов города и Приморского края. Здесь же развернется и музыкально-танцевальная площадка. У гостей праздника будет возможность станцевать вальс и насладиться музыкальными произведениями 40-х годов прошлого века. Все желающие смогут отведать настоящей солдатской каши. Здесь также будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу.

В 12.30 в Адмиральском сквере стартует акция "Солдатская каша" (ул. Светланская, 48). Ее участниками стану ветераны Великой Отечественной войны. Их ждёт концерт, угощение настоящей солдатской кашей. Здесь же пройдет танцевальный флешмоб под песню Клавдии Шульженко "Синий платочек".

В 18.00 на территории Спортивной набережной развернётся локальная культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года "РиоРита – радость Победы". Основное действие праздника — танцы в городском парке под музыку 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра. Реалистичности событию добавляют аутентичные костюмы, стилизованная торговля мороженым, газированными напитками и пирожками, воздушные шары, тематические экспозиции.

В 20.00 на центральной площади Владивостока начнется вечерняя программа. Здесь выступят вокальные коллективы и солисты. Со сцены прозвучат композиции военных лет.

Завершатся праздничные мероприятия красочным фейерверком в 22.00. В этом году салютом можно будет полюбоваться в пяти точках: на площади Борцов революции, острове Русский (п. Подножье), в поселке Трудовое, на видовой площадке на улице Добровольского, 13 и на сопке Бурачка.