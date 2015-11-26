Будем и дальше развивать боевые искусства в городе - администрация Артема

Глава Артема Александр Авдеев встретился с президентом Международной федерации тхэквондо (ФОТО)

В Артеме прошли соревнования по тхэквондо ИТФ. Фото: Дмитрий Кучма

В Артеме прошли соревнования по тхэквондо ИТФ. Турнир собрал огромное количество участников – это были спортсмены из городов и районов Приморского края, Хабаровского края и Амурской области: Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Артема, Дальнереченска и Пограничного района Приморья. Почетным гостем соревнований стал президент Международной федерации тхэквондо ИТФ Ри Йон Сон, сообщает ИА PrimaMedia.

В рамках соревнований глава Артемовского городского округа (АГО) Александр Авдеев совместно с депутатом думы Артёмовского городского округа, президентом Федерации тхэквондо города Артема Андреем Кимом приняли участие в техническом региональном семинаре по Тхэквондо ИТФ с участием президента международной федерации Тхэквондо Ри Йонг Сон и первым вице-президентом России по Тхэквондо ИТФ Юрием Калашниковым.

В самой церемонии открытия, которая прошла в ФОКе, приняли участие председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, первый заместитель главы города Артема Алексей Руденко, генеральный секретарь Международной федерации тхэквондо Гин Сон Хван, представитель ИТФ по СНГ Эдуард Ли, представители федерации тхэквондо Приморского края, спортсмены, выступающие в этом виде единоборств.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик. Фото: Дмитрий Кучма В Артеме прошли соревнования по тхэквондо ИТФ. Фото: Дмитрий Кучма Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик. Фото: Дмитрий Кучма Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик. Фото: Дмитрий Кучма Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик. Фото: Дмитрий Кучма Первый заместитель главы города Артема Алексей Руденко. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 6

"Мы уже не в первый раз проводим подобный чемпионат на территории Артемовского городского округа (АГО) на высоком уровне. Рад приветствовать на соревнованиях в Артеме наших почетных гостей. Это стало возможным благодаря слаженной работе краевой и артемовской федераций тхэквондо. В целом у нас на территории АГО боевые единоборства пользуются большой популярностью. Будем и дальше их развивать. Дети с удовольствием идут в секции, чтобы развивать физическую силу и ментальность", — сказал Алексей Руденко.

В Артеме прошли соревнования по тхэквондо ИТФ. Фото: Дмитрий Кучма В Артеме прошли соревнования по тхэквондо ИТФ. Фото: Дмитрий Кучма В Артеме прошли соревнования по тхэквондо ИТФ. Фото: Дмитрий Кучма В Артеме прошли соревнования по тхэквондо ИТФ. Фото: Дмитрий Кучма В Артеме прошли соревнования по тхэквондо ИТФ. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 5

Соревнования открылись красочным парадом участников и показательными выступлениями спортсменов, творческих коллективов Артема. Свое мастерство показали и тренеры.

Почетным гостем соревнований стал президент Международной федерации тхэквондо ИТФ Ри Йон Сон, который специально прилетел из Вены (Австрия), где располагается штаб-квартира ИТФ. В беседе с Александром Роликом он отметил, что в России этот олимпийский вид спорта развивается очень активно и российские спортсмены являются одним из лидеров единоборств наряду с корейскими спортсменами. Он также выразил благодарность за то, что краевые власти уделяют большое внимание тхэквондо ИТФ.

В Артеме прошли соревнования по тхэквондо ИТФ. Фото: Дмитрий Кучма В Артеме прошли соревнования по тхэквондо ИТФ. Фото: Дмитрий Кучма В Артеме прошли соревнования по тхэквондо ИТФ. Фото: Дмитрий Кучма В Артеме прошли соревнования по тхэквондо ИТФ. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 4

В свою очередь спикер приморского парламента поблагодарил господина Ри Йон Сона за то, что он приехал в Россию и будет лично оценивать мастерство участников соревнований, а также выразил искреннюю благодарность и глубокую признательность за огромный вклад в развитие физической культуры и спорта, активное продвижение принципов здорового образа жизни и популяризацию тхэквондо по всему миру.

"Когда я приехал в город Артем, то не ожидал увидеть такое большое количество спортсменов высокого уровня. Это уровень пяти звезд. Хочу поблагодарить всех мастеров и тренеров, которые работают в регионе, они делают хорошую и качественную работу. Тхэквондо – это не только мастерство наносить удары, то моральное искусство, поэтому многие родители, которые приводят своих детей в наши школы, хотят, чтобы их дети научились, как правильно жить в этом мире", — сказал господин Ри Йон Сон.