Россияне рассказали, по какому принципу выбирают гостиницы

7% респондентов предпочитают отели без соотечественников
Общество 15:35
Отель. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Россияне рассказали, по какому принципу они выбирают гостиницы. 7% респондентов предпочитают отели без соотечественников.

Исследование на эту тему провели аналитики туристического сервиса "Туту.ру" (16+). В опросе участвовали около полутора тысяч респондентов.

На первом месте оказался самый прагматичный критерий выбора отеля. 29% опрошенных заявили, что при выборе гостиницы в первую очередь обращают внимание на стоимость номера.

25% россиян сказали, что для них при выборе гостиницы важна близость к морю (если речь идет о морском курорте) и наличие неподалеку достопримечательностей. 7% россиян выбирают отели, где нет соотечественников.

Наличие системы "все включено" и возможность бесплатно отменить бронь комнаты важны для 6% опрошенных. И только для 1% россиян важны наличие анимации и детской площадки в гостинице.

Герман Штакеншнейдер

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