Мал "золотник": в России резко подорожали студии и "однушки"

Рост цен связан с увеличением спроса на малогабаритное жилье
Экономика 16:25
Дверь с ключами. Фото: Евгения Кокурина, ИА PrimaMedia

В России резко подорожали студии и "однушки". Рост цен связан с увеличением спроса на малогабаритное жилье.

Студии и однокомнатные квартиры сейчас являются самым ходовым товаром на рынке недвижимости. Спрос на компактное жилье неуклонно растет в большинстве субъектов РФ.

Неудивительно, что стоимость "однушек" и студий в крупных городах страны за год увеличилась на 10,6%. Такие данные обнародовали эксперты федерального портала "Мир квартир".

Специалисты портала исследовали рынок недвижимости в 68 крупных городах России с населением свыше 300 тысяч человек. Причем изучались цены не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

Заметнее всего за год подорожали студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 квадратных метров в Сочи. В этом курортном городе цены на них увеличились на 25%.Сейчас сочинские малогабаритные квартиры продаются в среднем за 2,9 млн рублей.

На 21-23% студии и "однушки" подорожали в Воронеже, Хабаровске, Красноярске, Туле, Московской области и Брянске. 15-20% составил рост цен в Новосибирске, Набережных Челнах, Томске, Владивостоке, Перми и Вологде.

Только в двух городах страны из 68 малогабаритные квартиры существенно подешевели за этот период. В Нижнем Тагиле цены на студии и "однушки" за год упали на 10,8%, а во Владикавказе — на 10,1%.

По мнению экспертов, малогабаритные квартиры приобретают не только одинокие люди, пенсионеры, студенты, молодые семьи, но и инвесторы. Такое жилье легко продать и выгодно сдавать в аренду.

Никифор Зуев

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