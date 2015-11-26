Полностью обновлено хирургическое отделение «дальзаводской» больницы в Приморье

В отремонтированных помещениях установлено новое профессиональное оборудование

Владивостокская клиническая больница №4. Фото: предоставлено медучреждением

Новые операционные: плановая и экстренная, которая функционирует в круглосуточном режиме, заработали на полную мощность во Владивостокской клинической больнице №4 после ремонта. В отремонтированных помещениях установлено новое профессиональное оборудование, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщила главный врач медучреждения Елена Новицкая, введению новых помещений в эксплуатацию предшествовала большая подготовительная работа.

"Мы искали оптимальный выход: в определенных финансовых условиях необходимо было не только выполнить все предписания контролирующих органов, но и создать комфортную среду для наших пациентов и врачей. Поэтому я благодарна всем участникам процесса, особенно сотрудникам Роспотребнадзора, которые помогли найти решение, как с минимальными затратами получить оптимальный результат", – подчеркнула главврач, отметив, что в этом вопросе "четверка" готова делиться своим опытом и с другими медучреждениями.

В отремонтированных помещениях установлено новое профессиональное оборудование. В каждой операционной – два стола, что дает возможность одновременно вести четыре операции. Новая планировка позволила разделить "чистые" и "грязные" зоны, выделить отдельные помещения для хранения стерильных инструментов и материалов. Помимо соблюдения санитарно-гигиенических требований, это создает и комфортную среду как для пациентов, так и для персонала. Упрощена транспортировка больных и подготовка врачей и медсестер к операциям.

"Каждую операционную оснастили бактерицидными рециркуляторами, которые не только обеззараживает, но и комплексно очищают воздух от пыли, аллергенов, вредных веществ и запахов", – отметил заведующий хирургическим отделением Иван Матюшкин.

Напомним, что хирургическое отделение Владивостокской клинической больницы №4 оказывает экстренную и плановую помощь населению и специализируется на проведении операций на органах брюшной полости и грудной клетки. Отделение рассчитано на 50 койко-мест. В прошлом году врачи клиники провели 720 операций, из них более 100 – по заболеваниям, связанным с грыжами, так как на базе больницы с 2013 года действует "Центр лечения грыжи". Новые операционные позволят не только повысить качество оказания медицинских услуг, но и задействовать весь кадровый потенциал хирургического отделения за счет увеличения объема проводимых операций.

Отметим, что в этом году больница получила из краевого бюджета в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края" 12 млн рублей на капитальный ремонт сестринского отделения. В перечне основных работ – замена кровли, систем тепловодоснабжения и электроснабжения, перепланировка и отделка внутренних помещений.

"За счет средств регионального бюджета будет проведена полная реконструкция здания, которое не ремонтировалось последние 10 лет. Также будет закуплено новое оборудование и мебель", – сообщил директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко.