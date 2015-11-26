Жара до +25°С придет в Приморье во второй половине недели

В начале недели в крае пройдут дожди
Общество 16:55
Тепло. Фото: ИА PrimaMedia

Погода наступившей недели в Приморском крае будет неустойчивой. В первой половине недели на погоду будут оказывать влияние фронтальные разделы, местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Во второй половине недели атмосферные фронты покинут территорию Приморья, дожди прекратятся и воздух прогреется до летних значений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

В середине недели в температурный фон повысится до летних значений: в ночные часы +2…+10°С, днем в континентальной части края +20…+25°С, на побережье +12…+19°С.

Во Владивостоке в первой половине недели возможен небольшой кратковременный дождь. Свежий ветер. Ночная температура существенно меняться не будет, +6…+9°С, днем +15…+19°С.

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