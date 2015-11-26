Масштабная замена старых лифтов ведется в Приморье

Специалисты отмечают надежность новых лифтов – за безопасность отвечают более 20 электронных датчиков
Общество 16:58
Лифт. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

С начала года в Приморье установлено 79 новых лифтов в 30 домах. Замену оборудования осуществляет краевой Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Так, в конце апреля работы завершены во Владивостоке по адресам: Баляева, 40, Светланская, 183 и Лермонтова, 64, – здесь установлено 12 новых подъемников. Отметим, работы ведутся в рамках краевой госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края".

Лифты, устанавливаемые по программе капитального ремонта, относятся к классу энергоэффективного оборудования. Энергопотребление по сравнению с лифтами предыдущего поколения снижено на 30%, а значит, для жителей дома снизятся платежи на ОДН. Специалисты отмечают и надежность новых лифтов – за безопасность отвечают более 20 электронных датчиков.

В кабинах предусмотрено голосовое сопровождение и тактильные пиктограммы для слабовидящих людей.

Напомним, что новые лифты вводятся в эксплуатацию только после освидетельствования специалистами Ростехнадзора. Оно проводится в течение 10 дней после приемки. Если замечаний по работе оборудования нет, то в течение пяти дней оформляется разрешение на ввод лифта в эксплуатацию. Если же выявлены недочеты, срок увеличивается на время их устранения.

"Процедура долгая, но необходимая. Проверка со стороны нескольких ведомств гарантирует безопасность работы лифта", – отметили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

Напомним, до 2026 года в Приморье предстоит заменить около 2 тысяч лифтов, выработавших ресурс.

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