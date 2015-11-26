Сделаем это по-быстрому: EMS фитнес-студия FitNFast работает во Владивостоке

Прекрасная возможность сбросить лишние килограммы и обрести идеальную фигуру к лету 2019

EMS фитнес-студия FitNFast. Фото: предоставлено студией FitNFast

Фитнес-студия FitNFast по адресу ул. Всеволода Сибирцева, 69а во Владивостоке работает для вас в праздники. Вас ждёт персональная тренировка на EMS-тренажере под руководством высококвалифицированных тренеров в уютной атмосфере в студии FitNFast, сообщает ИА PrimaMedia.

Тренер Анастасия. Фото: предоставлено студией FitNFast Тренер Елизавета. Фото: предоставлено студией FitNFast 1 / 2

Эксклюзивное оборудование для персональных EMS тренировок X-Body, удобное месторасположение с комфортной парковкой и оснащенные всем необходимым фитнес-залы – все это дает возможность людям, живущим в бешеном ритме большого города, уделить 25 минут своего времени для занятий спортом.

Что такое EMS — тренировки?

EMS-тренировки — комплекс физических упражнений в сопровождении с электромиостимуляцией мышц (electric mio stimulation).

— тренировка всего тела в специальном костюме, который стимулирует все ваши мышцы;

— точечное воздействие с помощью миостимуляции позволяет активировать все группы мышц одновременно;

— за 20 минут в ems-костюме вы прокачаете все тело, как за 3 часа в спортзале;

— антицеллюлитный массаж в конце тренировки.



Прекрасная возможность сбросить лишние килограммы и обрести идеальную фигуру. Фото: предоставлено студией FitNFast

Помимо огромного количества деловых людей, в студии FitNFast мы ждём молодых мамочек, мечтающих всегда выглядеть безупречно. Экономия времени и возможность посещать тренировки вместе с малышами – бесспорное преимущество нашей студии. Для малышей в FitNFast предусмотрен детский уголок с игрушками, пеленальный столик, а также все необходимые средства гигиены: салфетки, пеленки, памперсы. Наши милые администраторы всегда готовы присмотреть за ребенком во время тренировки родителя!

Тренировка с детьми. Фото: предоставлено студией FitNFast Детский уголок для малышей. Фото: предоставлено студией FitNFast 1 / 2

Испытываете недостаток свободного времени? Тогда это точно для вас!

Посещая студию FitNFast, можно без потери времени добиться видимых результатов, ускорить рост мышечной массы, укрепить сердечно-сосудистою систему и восстановиться после травм.

Все тренировки в студии FitNFast проходят под руководством персонального высококвалифицированного тренера, который подбирает индивидуальную программу для каждого клиента в зависимости от поставленных целей и особенностей фигуры.

EMS фитнес-студия FitNFast : Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 69а (Пн-Сб с 09.00 до 21.00).

Узнать все подробности можно по телефону: +7 (423) 2-72-72-02.

WhatsАpp: +7 9147927202

Instagram: @fit_n_fast_