Сделаем это по-быстрому: EMS фитнес-студия FitNFast работает во Владивостоке

Фитнес-студия FitNFast по адресу ул. Всеволода Сибирцева, 69а во Владивостоке работает для вас в праздники. Вас ждёт персональная тренировка на EMS-тренажере под руководством высококвалифицированных тренеров в уютной атмосфере в студии FitNFast, сообщает ИА PrimaMedia.
Эксклюзивное оборудование для персональных EMS тренировок X-Body, удобное месторасположение с комфортной парковкой и оснащенные всем необходимым фитнес-залы – все это дает возможность людям, живущим в бешеном ритме большого города, уделить 25 минут своего времени для занятий спортом.
Что такое EMS — тренировки?
EMS-тренировки — комплекс физических упражнений в сопровождении с электромиостимуляцией мышц (electric mio stimulation).
— тренировка всего тела в специальном костюме, который стимулирует все ваши мышцы;
— точечное воздействие с помощью миостимуляции позволяет активировать все группы мышц одновременно;
— за 20 минут в ems-костюме вы прокачаете все тело, как за 3 часа в спортзале;
— антицеллюлитный массаж в конце тренировки.
Прекрасная возможность сбросить лишние килограммы и обрести идеальную фигуру. Фото: предоставлено студией FitNFast
Помимо огромного количества деловых людей, в студии FitNFast мы ждём молодых мамочек, мечтающих всегда выглядеть безупречно. Экономия времени и возможность посещать тренировки вместе с малышами – бесспорное преимущество нашей студии. Для малышей в FitNFast предусмотрен детский уголок с игрушками, пеленальный столик, а также все необходимые средства гигиены: салфетки, пеленки, памперсы. Наши милые администраторы всегда готовы присмотреть за ребенком во время тренировки родителя!
Испытываете недостаток свободного времени? Тогда это точно для вас!
Посещая студию FitNFast, можно без потери времени добиться видимых результатов, ускорить рост мышечной массы, укрепить сердечно-сосудистою систему и восстановиться после травм.
Все тренировки в студии FitNFast проходят под руководством персонального высококвалифицированного тренера, который подбирает индивидуальную программу для каждого клиента в зависимости от поставленных целей и особенностей фигуры.
EMS фитнес-студия FitNFast : Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 69а (Пн-Сб с 09.00 до 21.00).
Узнать все подробности можно по телефону: +7 (423) 2-72-72-02.
WhatsАpp: +7 9147927202
Instagram: @fit_n_fast_