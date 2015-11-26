Владивостокские старшеклассники смогут показать свои таланты в ИТ-разработках

Завершается сбор заявок на конкурс с 12-летней историей «Мой город»

Интерактивный экран. Фото: ИА PrimaMedia

Старшеклассники владивостокских школ и лицеев вновь смогут показать свои таланты на ежегодном конкурсе "Мой город", сообщает ИА PrimaMedia. Организаторы принимают заявки до 8 мая включительно.

Как рассказали корреспонденту агентства в оргкомитете конкурса, его история берет начало с 2007 года, и в разные годы активность старшеклассников варьировалась – ребята присылали от 25 до 40 работ, и лучшие из них были размещены на сайте муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Центринформ" — именно это учреждение выступает координатором конкурса. В жюри входят представители городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования, общественных организаций и непосредственно эксперты учреждения "Центринформ".

В положении о конкурсе обозначены его цели: формировать у старшеклассников чувство гордости за свой город, стимулировать использование ими информационно-коммуникационных и интернет-технологий, активизировать творчество учеников в области изучения информатики и технологий.

Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 7 — 9 лет, 10 — 12 лет, 13 — 15 лет и 16 — 18 лет. Выделяются и предметные номинации: компьютерная двухмерная графика, компьютерные презентации, видеоролики, компьютерная трёхмерная графика, сайты, мобильные приложения. Но главной остается тема Владивостока – она объединяет абсолютно все номинации.

Организаторы ждут заявки по электронной почте: cvlc@mail.ru. По словам сотрудников МАУ ДО "Центринформ", с каждым днем количество их возрастает, так что пока трудно подвести итоговую статистику.