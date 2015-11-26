Время объяснений и решительных действий настало: любовный гороскоп на 7 мая

Астрологи рассказали, чего ждать в любовных делах
Это интересно 17:53
Тематическое фото. Фото: pixabay.com

Хороший день для того, чтобы испытать свою удачу во всем, в том числе и в любви. Эмоциональный фон дня таков, что едва ли ваши эмоции будут чрезмерно глубокими, что избавит вас от излишних волнений и переживаний и придаст смелости. Время объяснений и решительных действий настало.

Другими словами, любовный гороскоп на 7 мая 2019 года сегодня мало склоняет к романтике, игривости и полунамекам, предпочитая открытый деловой подход даже в такой тонкой области, как любовь.

"Да" или "Нет"? – вот вопрос, который сегодня ваш избранник может поставить перед вами со всей определенностью. И от ответа на него будут зависеть перспектива ваших дальнейших отношений.

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