Время объяснений и решительных действий настало: любовный гороскоп на 7 мая

Астрологи рассказали, чего ждать в любовных делах

Тематическое фото. Фото: pixabay.com

Хороший день для того, чтобы испытать свою удачу во всем, в том числе и в любви. Эмоциональный фон дня таков, что едва ли ваши эмоции будут чрезмерно глубокими, что избавит вас от излишних волнений и переживаний и придаст смелости. Время объяснений и решительных действий настало.

Другими словами, любовный гороскоп на 7 мая 2019 года сегодня мало склоняет к романтике, игривости и полунамекам, предпочитая открытый деловой подход даже в такой тонкой области, как любовь.

"Да" или "Нет"? – вот вопрос, который сегодня ваш избранник может поставить перед вами со всей определенностью. И от ответа на него будут зависеть перспектива ваших дальнейших отношений.