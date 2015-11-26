Бизнес без рисков или как заручиться финансовой поддержкой при оформлении сделки

Исполнить обязательства перед контрагентом, участвовать в госзакупках и выйти на новый уровень контрактов поможет банковская гарантия

Заручиться финансовой поддержкой при оформлении сделки можно в банке. Фото: ИА PrimaMedia

ИА PrimaMedia совместно со Сбербанком подготовили партнерский материал, в котором мы на конкретных примерах расскажем, зачем предприятия и компании используют банковские гарантии, какие преимущества это даёт и как проходит процедура оформления гарантийного документа.

Как говорил Джон Рокфеллер: "Если у тебя мало денег, надо делать бизнес. Если денег нет совсем, надо делать бизнес срочно! Прямо сейчас!". Один из самых богатых людей последних веков не мог ошибиться в этом, ведь он подтвердил слова личным опытом, потому что не боялся рисковать. Любая сделка – это, прежде всего, риск и важно себя от него защитить.

В современных условиях малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям гораздо проще, чем Джону Рокфеллеру. Зачастую, в этом помогают различные виды банковских гарантий. Суть заключается в том, что банк выступает гарантом того, что условия договора будут соблюдены. Это важно при госзакупках, участии в торгах, проведении операций на международном уровне, приеме аванса и других сделках. Кроме того, можно раньше вернуть выплаты НДС либо отсрочить таможенные платежи.

Оформить банковские гарантии могут любые индивидуальные предприниматели и малые предприятия, зарегистрированные в России более 6-ти месяцев, с годовой выручкой до 400 млн рублей.

Приведем примеры эффективного взаимодействия бизнеса и банка.

Торговая компания нашла нового поставщика автомобильных запчастей для их последующей реализации. Контракт выгодный, но в договоре предусмотрен пункт — авансовый платеж. Поставщик отправит партию только после 50% предоплаты. Для компании это огромный риск, поскольку можно остаться и без денег, и без товара. Случаи обмана, к сожалению, не редкость и уже приносили проблемы бизнесмену.

Выход был найден, благодаря банковской гарантии возврата авансового платежа на указанную сумму. Так компания защитила себя от судебных тяжб и финансового риска, а поставщик подтвердил исполнение своих обязательств. В случае если партнер оказывается недобросовестным и не выполняет своих обязательств, тогда Сбербанк выплачивает денежные средства покупателю в размере уплаченного аванса.

После нескольких удачных сделок компании потребовались новые площади, но все средства уже запущены в оборот. Здесь также пришел на помощь Сбербанк и предоставил финансовую гарантию. Что это дало? Такой документ заменяет обязательный депозит за 1 месяц, т.е. фактически предоставляет отсрочку платежа.

Кроме того, такой гарантией можно воспользоваться, если необходимо полностью оплатить товар, а вы планировали взять его под реализацию.

— На мой взгляд, очень удобный финансовый инструмент. Документы оформить очень просто, процентные ставки на предоставление гарантии не велики по сравнению с ущербом, который может понести бизнес. Эффект от наличия такого договора колоссален, нет никаких переживаний, — поделился наш собеседник.

Стоит отметить, что наличие банковской гарантии повышают статус компаний, они в приоритете у поставщиков или заказчиков, поскольку позиционируют себя как надежные партнеры.

Остановимся подробнее на условиях. Для сумм от 50 тысяч до 15 млн рублей пакет документов небольшой и не требуется поручительство.

1. Заявление на предоставление гарантии;

2. Анкета заемщика;

3. Правоустанавливающие документы;

4. Официальная бухгалтерская отчетность за последний отчетный период;

5. Документы по контракту, который должен быть обеспечен гарантией.

Причем подать заявку можно через сайт. Вознаграждение банка от 0.5% годовых. В случае же невыполнения обязательств, т.е. наступление того самого гарантийного случая ставка повышается до 10,6%. Как видите действительно ничего сложного в оформлении, а нарушать обязательства невыгодно.

Существует также гарантия на исполнение обязательств. Она потребуется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые собираются заключать государственные и муниципальные контракты. Частные фирмы также часто подстраховываются таким требованием. Стоит учесть, что далеко не все банки могут выдавать такой документ.

Например, фирма планирует выйти на аукцион по установке пластиковых окон в государственном учреждении. Заказчик требует поручительство за исполнение работ. Как рассказал представитель компании, оформив гарантию, они не только показали себя ответственным исполнителем, но и защитились от необоснованных требований со стороны заказчика. В договоре прописаны все обязательства подлежащие выполнению, а также гарантийные случаи с учетом исключений (форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства независящие от поставщика или исполнителя обязательств).

Отметим, если контракт превышает 15 млн рублей, пакет документов незначительно будет отличаться. Бухгалтерская отчетность должна быть уже за пять последних отчетных дат с расшифровками плюс справка по форме банка о доходах и расходах.

Компании, которые уже воспользовались такой услугой, рекомендуют оформлять гарантию сроком, немного превышающим сроки выполнения работ. Стоит учесть, что в Сбербанке максимальный срок гарантии – 36 месяцев.

В случае участия в тендере, стоит воспользоваться соответственно тендерной гарантией. Для состоятельных и стабильных компаний или индивидуальных предпринимателей, способных выполнить условия договора, оформление документа больше формальность, Однако это уже 50% шансов выиграть контракт.

Рассмотрим следующий интересный вид гарантии – в пользу налоговых органов. Это возможность быстро пополнить свои оборотные активы и не потерять деловую активность на рынке. Этим и объясняется популярность этой гарантии. Она имеет много положительных моментов, а воспользоваться ей может каждый.

Итак, если вместе с налоговой декларацией подать такую гарантию, то сроки возврата значительно сокращаются. Вы получите деньги через несколько недель, а не месяцев. Просто потом вернете излишне перечисленные средства в бюджет, если их выявит проверка — именно это и гарантирует такой документ. Согласитесь, удобно.

И еще одна гарантия о пользе которой нам рассказали клиенты Сбербанка – таможенная.

Понадобится она не всем, а только тем компаниям, которые занимаются экспортом и импортом. Бывают случаи, когда по каким-то причинам необходимо отсрочить таможенные платежи. Например, именно сейчас необходимо оставить средства в обороте. Банк, своей гарантией подтвердит исполнение вами обязательств, предоставляя возможность перенести оплату на срок до 1 года.

Так, воспользовавшись такой гарантией, логистическая компания прошла таможенные процедуры в ускоренном режиме и получила товар еще до оплаты налогов, пошлин и окончательной готовности всех документов на него. Чтобы воспользоваться такими привилегиями, необходимо оформить заявку в Сбербанке, приложив учредительные документы, бухгалтерскую отчетность подтверждающую платежеспособность и контакты. В результате одобрения заявки банк выдает таможенным органам письменное обязательство, что вы оплатите платеж.

Краткая инструкция для тех, кто хочет оформить банковскую гарантию в Сбербанке:

ШАГ 1: Оформляем заявку на сайте Сбербанка или в любом офисе.

ШАГ 2: Собираем пакет необходимых документов. Напоминаем, для обеспечения обязательств по контрактам от 15 млн он немного расширен, также потребуется поручительство.

ШАГ 3: Получаем банковскую гарантию и выполняем ее условия.

Предложение не является публичной офертой, подробную информацию об условиях, порядке оказания услуги и ее стоимости уточняйте у менеджера ПАО Сбербанк.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

ООО "ЦНС", Россия, Москва, 121170, Кутузовский проспект д. 32 к. 1, ОГРН 1157746652150, ИНН 7736249247 Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.