«Мир Упаковки»: Дой-пак — свежий взгляд на упаковку

Отрасль применения пакетов дой-пак невероятно широка и набирает актуальность в новых областях
Общество 18:30
Пакеты дой-пак. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки"

— особый вид гибкой упаковки, представляющей собой пластиковый пакет с донышком, что позволяет упаковке в наполненном виде стоять вертикально, экономя место на витрине.

Отрасль применения пакетов дой-пак невероятно широка и набирает актуальность в новых областях.

Виды:

  • Крафт Дой-паки с окном;
  • Крафт Дой-паки без окна;
  • Дой-паки прозрачные;
  • Дой-паки с одной прозрачной стороной,
  • Дой-паки черные;
  • Дой-паки черные с клапаном дегазации.

Линейка размеров:

120х185 мм + [30+30 мм], окно 10 см

140х210 мм + [40+40 мм], окно 7 см

160х250 мм + [45+45 мм], окно 7 см

Материал:

— Бумага крафт

— ВОРР прозрачный

Назначение:

Пищевые продукты, сладости, кофе, чай, сухофрукты, злаки, салаты, творог, сыпучие и гелеобразные смеси любого назначения, косметические средства (глина), протеин, специи, соления, а также промышленные товары (шурупы, гвозди).

Для дополнительной защиты продукта пакет можно использовать под запайку и вакуумировать, вне зависимости от количества слоев (двух или трех).

Благодаря особому вниманию к брендированию, при производстве гибкой полимерной упаковки есть возможность воссоздать любой фирменный стиль. Дой-пак с рисунком или логотипом, в запоминающейся цветовой гамме или с дополнительными опциями: металлизирования, ламинирования, клапана дегазации — все это доступно для заказа в компании "Мир Упаковки".

Заказать товар можно:

на сайте компании "Мир Упаковки" mirupak.ru

по телефону 220-05-80

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