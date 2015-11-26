«Мир Упаковки»: Дой-пак — свежий взгляд на упаковку

— особый вид гибкой упаковки, представляющей собой пластиковый пакет с донышком, что позволяет упаковке в наполненном виде стоять вертикально, экономя место на витрине.
Отрасль применения пакетов дой-пак невероятно широка и набирает актуальность в новых областях.
Виды:
- Крафт Дой-паки с окном;
- Крафт Дой-паки без окна;
- Дой-паки прозрачные;
- Дой-паки с одной прозрачной стороной,
- Дой-паки черные;
- Дой-паки черные с клапаном дегазации.
Линейка размеров:
120х185 мм + [30+30 мм], окно 10 см
140х210 мм + [40+40 мм], окно 7 см
160х250 мм + [45+45 мм], окно 7 см
Материал:
— Бумага крафт
— ВОРР прозрачный
Назначение:
Пищевые продукты, сладости, кофе, чай, сухофрукты, злаки, салаты, творог, сыпучие и гелеобразные смеси любого назначения, косметические средства (глина), протеин, специи, соления, а также промышленные товары (шурупы, гвозди).
Для дополнительной защиты продукта пакет можно использовать под запайку и вакуумировать, вне зависимости от количества слоев (двух или трех).
Благодаря особому вниманию к брендированию, при производстве гибкой полимерной упаковки есть возможность воссоздать любой фирменный стиль. Дой-пак с рисунком или логотипом, в запоминающейся цветовой гамме или с дополнительными опциями: металлизирования, ламинирования, клапана дегазации — все это доступно для заказа в компании "Мир Упаковки".
Заказать товар можно:
на сайте компании "Мир Упаковки" mirupak.ru
по телефону 220-05-80