Названы регионы, в которых 7 мая объявлен выходным днем

Губернаторы отдельных регионов дают жителям дополнительный выходной во вторник
Общество 18:10
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Стали известны регионы, жители которых получат дополнительный выходной 7 мая. В соответствии с постановлением глав регионов, выходной день во вторник гражданам дадут для поминовения усопших.

Официальные тексты постановлений о нерабочем дне на Радоницу, 7 мая 2019 года опубликовали несколько регионов. Это Республика Адыгея, Краснодарский край, Брянская, Волгоградская и Саратовская области, Ставропольский край, Пензенская, Оренбуржская и Кемеровская области, пишут региональные СМИ. Жители некоторых из перечисленных регионов отработали за 7 мая в субботу, 20 апреля.

В большинстве российских регионов 7 мая выходным днем не является. Граждане будут работать по обычному графику, а 8 мая будет укороченный на один час предпраздничный день. 9, 10, 11 и 12 мая — выходные дни по всей стране.

Ольг Толмачева

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