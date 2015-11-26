«Мир Упаковки»: уборка без химии? С микрофиброй это возможно!

Салфетки из микрофибры — это универсальный, высокотехнологичный и незаменимый продукт в домашнем обиходе, в офисе и на производстве
Общество 09:10
Салфетка хозяйственная из микрофибры универсальная. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки"

Микроволокно поглощает частицы пыли и не выпускает их наружу, не оставляет влажных и грязных разводов, прекрасно удаляет загрязнения любой сложности. Главное достоинство салфеток из микрофибры это то, что они позволяют производить уборку без использования химических моющих средств.

  • необычайная прочность
  • устойчивость к линьке
  • высокая теплоизоляция
  • быстрое высыхание
  • простая стирка
  • не оставляет после себя волокон
  • не скатывается
  • впитывает гораздо больше воды, чем обычная ткань
  • быстро высыхает после стирки

Салфетки из микрофибры — это универсальный, высокотехнологичный и незаменимый продукт в домашнем обиходе, в офисе, на производстве и многих других сферах деятельности.

Салфетка хозяйственная для стекол и зеркал из микрофибры 35х35 см

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Салфетка "Для стёкол и зеркал" — безупречное качество и повышенный комфорт. Основное применение — мытьё окон и зеркал, всевозможных стеклянных поверхностей. Помогает быстро и качественно вымыть и протереть изделия из тонкого стекла: фужеры, бокалы и другую стеклянную посуду. Салфеткой для стекла можно помыть любую гладкую поверхность: плиту, кафель, раковину, хромированные смесители.

Салфетка хозяйственная для мытья полов из микрофибры 50х70 см

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Большой размер и структура позволяют быстро справиться с уборкой поверхности большой площади. Салфетка может использоваться в общественных учреждениях для мытья полов, больших стеллажей и прилавков. Для удаления пыли рекомендуем использовать салфетку в сухом виде, а для удаления грязи — во влажном.

Салфетка хозяйственная из микрофибры универсальная 30х30 см (4 шт./уп.)

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Эффективно удаляет пыль, грязь и остатки крема с обуви, а в зимнее время года — соль и другие загрязнения. Обувь лучше сохраняется, а салфетка легко отстирывается от обувного крема. В сухом виде используется для очистки от пыли. При трении о поверхность возникает электростатический эффект, ткань притягивает частички пыли, а также бактерии.

Салфетка хозяйственная из микрофибры универсальная 30х30 см

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Салфетка прекрасно очищает поверхность и одновременно полирует её, не оставляет разводов, пушинок и т. п. При трении о поверхность возникает электростатический эффект, ткань притягивает частички пыли, а также бактерии. Мытьё посуды: в намоченном и хорошо отжатом состоянии, салфетка прекрасно удаляет жир. Если надо оттереть очень загрязнённую поверхность — намочите чуть сильнее.

Салфетка хозяйственная для кухни из микрофибры 35х35 см (3 шт./уп.)

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Салфетка для кухни — универсальная салфетка из микрофибры ‹: мягкой фактурой и высокой износостойкостью. Прекрасно подходит для работ на кухне. в быту и для личной гигиены. С помощью салфетки можно натирать до блеска посуду из керамики, хрусталя, стекла, металла и другие поверхности. Также её можно использовать для протирки и просушки фруктов и как мини—полотенце для рук.

Сферы применения:

  • НоRеСа
  • Автобизнес
  • Медицинские учреждения
  • Спортивные учреждения
  • Торговые сети
  • Магазины
  • Производства
  • Клининговые службы
  • Индустрия красоты

В чем секрет?

Микрофибра — тончайшие (в 50 раз тоньше человеческого волоса) микроволокна полиэстера и полиамида, каждое из которых расщеплено на конце. И вот на такую тончайшую ниточку воздействуют специальным химическим составом. Активная молекула буквально разрезает нить в строгом единообразии. Всегда получается своеобразный "восьмигранник". Волокно имеет треугольное сечение. Благодаря этому острые грани не скользят по жирному слою, как у обычной ткани, а сдирают его как скребок. Этим и объясняется значительный очищающий эффект. Микрофибра была изобретена в Японии в середине прошлого столетия и быстро завоевала всемирную известность и популярность благодаря своей способности идеально справляться с чисткой практически любых поверхностей.

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на сайте компании "Мир Упаковки" mirupak.ru

по телефону 220-05-80

уборка, клининг

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