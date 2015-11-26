Уже завтра во Владивостоке отключат отопление

30 апреля закончился отопительный сезон в Партизанске, а 2 мая - в Артеме
Общество 18:46
Батарея. Фото: ИА PrimaMedia

Отопительный сезон завершается во Владивостоке. Согласно постановлению администрации города Владивостока подача тепловой энергии в дома столицы Дальнего Востока прекратится 7 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморской генерации (филиал АО "ДГК").

После завершения отопительного сезона энергетики приступят к проведению гидравлических испытаний теплотрасс и реализации ремонтной программы. Выявив "слабые" места теплотрасс приступят к устранению повреждённых участков. Помимо этого Приморской генерацией запланирована замена трубопроводов на изношенных участках, ремонт оборудования и другие мероприятия в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Как ранее сообщала Приморская генерация, 30 апреля закончился отопительный сезон в Партизанске, а 2 мая — в Артеме. Решение об окончании отопительного сезона принято администрациями населенных пунктов.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Отопление во Владивостоке отключат 7 мая

Отключение отопления во Владивостоке — отсчет пошел

отопительный сезон

Отопление во Владивостоке отключат 7 мая

2 мая, 10:57

Отопительный сезон завершается в Партизанске и Артёме

30 апреля, 12:42
Бизнес без рисков или как заручиться финансовой поддержкой при оформлении сделки
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia