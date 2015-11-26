Уже завтра во Владивостоке отключат отопление

30 апреля закончился отопительный сезон в Партизанске, а 2 мая - в Артеме

Батарея. Фото: ИА PrimaMedia

Отопительный сезон завершается во Владивостоке. Согласно постановлению администрации города Владивостока подача тепловой энергии в дома столицы Дальнего Востока прекратится 7 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморской генерации (филиал АО "ДГК").

После завершения отопительного сезона энергетики приступят к проведению гидравлических испытаний теплотрасс и реализации ремонтной программы. Выявив "слабые" места теплотрасс приступят к устранению повреждённых участков. Помимо этого Приморской генерацией запланирована замена трубопроводов на изношенных участках, ремонт оборудования и другие мероприятия в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Как ранее сообщала Приморская генерация, 30 апреля закончился отопительный сезон в Партизанске, а 2 мая — в Артеме. Решение об окончании отопительного сезона принято администрациями населенных пунктов.