Еще одно ЧП с самолетом: лайнер выкатился за пределы полосы

Экипаж не смог удержать самолет со ста пассажирами на борту
Происшествия 19:10
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Еще одно ЧП произошло с самолетом в России в течение этих суток — в аэропорту Норильска Boeing-737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не смог удержать со ста пассажирами на борту, лайнер выкатился на грунт

Как сообщило РИА Новости, самолет принадлежит авиакомпании "Нордстар", он прилетел в Норильск из Красноярска. Пострадавших нет, сообщается на сайте территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС.

По данным "Интерфакса", на борту находилось свыше 100 человек.

Причиной авиационного инцидента, по сведениям источников, могли стать сложные метеоусловия. Ранее были задержаны или отменены порядка 15 рейсов в аэропорту Норильска из-за сильной метели и плохой видимости.

Региональные СМИ пишут, что в таких погодных условиях удивительно уже то, что пилоты смогли благополучно посадить самолет. Его вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы практически в момент полной остановки – из-за ветра и скользкой поверхности ВПП.

Порывы ветра в Норильске достигают 15 метров в секунду, температура — до 3 градусов ниже ноля, идет снег. Ограничено движение для всех видов транспорта, за исключением технологического.

Напомним, накануне во время посадки в аэропорту "Шереметьево" загорелся самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100. По данным Следственного комитета, в результате происшествия погиб 41 человек.

Ольга Толмачева

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