Студенты смогут отправлять заявки на перевод по электронной почте

Студенческий билет. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Перевестись в другой вуз станет намного проще. Студенты смогут отправлять заявки на перевод по электронной почте. Сейчас для этого требуется личное обращение.

В настоящее время проходят общественное обсуждение поправки, призванные существенно упростить процедуру перевода из одного высшего учебного заведения в другое. Какая процедура предлагается?

Допустим, вы учитесь в Дальневосточном федеральном университете и мечтаете стать студентом МГУ. После принятия поправок вы сможете подать заявление об этом в свой вуз и в МГУ по электронной почте.

По интернету можно будет отослать академическую справку о том, какие курсы и в каком объеме вы прослушали в своем вузе. Заявление и справку надо будет отправить в МГУ, где в течение двух недель должны будут рассмотреть ваши документы. Если принимается положительное решение о переводе, вам пришлют справку о переводе.

Отмечается, что упрощение такой процедуры выгодно для вузов. После первого курса часть студентов неизбежно отсеивается, и вакантные места надо заполнить, чтобы вузу не урезали квоту на бюджетные места в следующем году.

Никифор Зуев