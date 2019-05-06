Скандал во Владивостоке на фоне страшной авиакатастрофы в Шереметьево

Предприимчивые приморцы запустили рекламу прогнозов

Авиакатастрофа. Фото: СК РФ

Исключить любые катастрофы из своей жизни и получить экспресс-предсказание о предстоящем авиаперелете предлагают всем желающим находчивые астрологи из Владивостока со скидкой в 50%. Такая щедрость от приморских "провидцев" стала доступна на фоне траура, объявленного в Мурманской области после гибели 41 человека в авиакатастрофе рейса Москва-Мурманск компании "Аэрофлот", сообщает ИА PrimaMedia.

Сразу после трагедии в московском Шереметьево приморские астрологи решили не оставаться в стороне, а, напротив, заработать на чужом горе. Так в сторис своей страницы в Instagram астросалон "Калиостро" распространил неоднозначное коммерческое предложение: в период с 6 по 19 мая получить экспресс-предсказание о предстоящем авиаперелете со скидкой в 50%: всего за 500 рублей. Вероятность точности предсказаний — 80%. С учетом того, что в авиакатастрофу попадает минимальный процент людей, фактически — прогнозы салона в большинстве случаев сбываются.



Астрологи из Владивостока увидели в трагедии в Шереметьево повод для наживы. Фото: скриншот из Instagram

Пост в социальной сети с массой грубых грамматических ошибок начинался со слов скорби по жертвам трагедии, однако уже во втором предложении следовало утверждение о том, что исключить подобные события из своей жизни может любой обратившийся в салон.

В соцсетях такую ситуацию окрестили скандалом на фоне страшной трагедии в Шереметьево.

Как позднее отметил администратор страницы салона в Instagram, ведущий переписку с корр. ИА PrimaMedia, "сейчас развивается волна аэрофобии, салон готов оказать помощь людям", а "в сезон отпусков проверить вероятность и избежать трагедии очень актуально". Правда, помогать салон готов на не безвозмездной основе.

Никакие попытки пробудить совесть находчивых коммерсантов успехом не увенчались. Фото: скриншот Никакие попытки пробудить совесть находчивых коммерсантов успехом не увенчались. Фото: скриншот Никакие попытки пробудить совесть находчивых коммерсантов успехом не увенчались. Фото: скриншот Никакие попытки пробудить совесть находчивых коммерсантов успехом не увенчались. Фото: скриншот Никакие попытки пробудить совесть находчивых коммерсантов успехом не увенчались. Фото: скриншот Никакие попытки пробудить совесть находчивых коммерсантов успехом не увенчались. Фото: скриншот Никакие попытки пробудить совесть находчивых коммерсантов успехом не увенчались. Фото: скриншот Воззвать к здравому смыслу при общении с представителем салона не удалось. Фото: скриншот 1 / 8

Примечательно, что никакие попытки пробудить совесть находчивых коммерсантов успехом не увенчались. Представитель салона продолжал настаивать на своем: "нашему салону доверяют тысячи судеб. 25 лет практики дает большую вероятность точности, погрешности практически исключены", "это оказание психологической помощи тем, кто боится теперь летать". К сожалению, гарантировать 100%, что клиенты салона не разобьются на самолете на том или ином рейсе, собеседник агентства не спешил, отказавшись продолжить беседу и сославшись на необходимость посоветоваться со специалистами.

Свою оценку ситуации дала известный приморский адвокат Галина Антонец.

— Если рассматривать данную публикацию с точки зрения закона — здесь может иметь место нарушение ст. 5 закона "О рекламе" и нарушение ст. 10 закона "О защите потребителей". Есть все основания, чтобы пожаловаться в УФАС. Гражданам предлагают исключить катастрофы из своей жизни, а это означает что в рекламе могут содержатся признаки ее недостоверности . В данном случае потенциальных клиентов вводят в заблуждение, ну и вполне можно поставить вопрос о том что данная рекламное предложение аморально, непристойно, оскорбительно, например для меня лично, с учетом контекста рекламы, — отметила адвокат.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево в Москве произошла страшная катастрофа. Самолет компании "Аэрофлот" модели Суперджет-100, летевший рейсом Москва-Мурманск решил вернуться обратно в точку вылета. Как объясняют выжившие пассажиры, в воздушное судно ударила молния. Однако причиной катастрофы стало не природное явление — во время посадки начался ужасный пожар и персонал самолета начал в срочном порядке эвакуировать пассажиров. Всего в катастрофе погиб 41 человек, в том числе и двое детей. Сам самолет выгорел на половину.