Получил максималку - почему Пушкареву дали такой срок?

Как оказалось, в России очень много коррупционеров, которым очень везет на суде

Игорь Пушкарев. Фото: ИА PrimaMedia

Экс-мэр Игорь Пушкарев не просто так получил свой срок. Это становится понятно исходя из статистики взяток Верховного суда, которая была опубликована не так давно. Большая часть осужденных по данной статье в 2018 году попались на сумме не более 10 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Как говорится в публикации судебного департамента при Верховном суде РФ, согласно данным по приговорам судов, которые вступили в силу в прошлом году, по статье о получении взятки были осуждены 2167 человек, тогда как по статье о мелком взяточничестве — 3722 человека. Любопытный факт — восемь человек из них уже ранее попадались за аналогичное преступления и даже получили наказание.

Что же собой представляют эти статьи? Все просто — ст. 291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество" как раз применяется к тем коррупционерам, чья сумма взятки не превысила 10 тысяч рублей. Казалось бы — тоже преступление, но согласно законодательству так преступникам суд не может назначить наказание больше одного года заключения. Также предусмотрены и другие виды наказания. В связи с чем, в прошлом году только 48 коррупционеров были приговорены к лишению свободы по данной статье — 35 из них отделались условными сроками, еще 44 человек получили ограничение свободы, а оставшиеся 1987 взяточников... всего лишь штраф.

Есть, конечно, и более серьезная статья — это ст. 290 УК РФ "Получение взятки". За нее коррупционер может получить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Чтобы преступление квалифицировалось по данной статье сумма взятки должна быть больше 1 миллион рублей, в данном случае это будет считаться крупным размером. В 2018 году 446 взяточников отправились в места лишения свободы, 305 отделались условным сроком, еще 297 осужденных получили на свое счастье всего лишь штрафом, который выступил в виде основного наказания. Кстати, за дачу взятки — ст. 291 УК РФ в прошлом году были осуждены свыше 1,5 тысячи человек. Из них в места лишения свободы были отправлены 250 человек, еще 270 человек получили наказание за посредничество.

В этом году самым громким для Приморья и одним из самых громких для России стало дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Несмотря на то, что следствие велось несколько лет, да и само слушание постоянно откладывалось, бывшего главу города все же осудили. Он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. При этом срок за совершение данных преступлений он получил максимальный на столько, на сколько это было возможно.

Напомним, 9 апреля 2018 года в Тверском суде 15 лет колонии строгого режима получил экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев. Ему также предстоит заплатить штраф в 500 млн рублей, кроме этого, согласно решению суда, бывшему градоначальнику нельзя служить в органах муниципальной и государственной власти на 10 лет.

Другой фигурант дела также не смог избежать наказания. Экс-директор МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников получил 10 годам колонии строгого режима и, конечно же, штраф в 500 млн рублей. Избежать колонии удалось лишь родному брату бывшего мэра — Андрею Пушкареву суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы условно со штрафом в 500 млн рублей и испытательным сроком на пять лет.

В счет штрафа будут обращены доли Игоря Пушкарева в праве общей собственности на дом с участком в Одинцовском районе Московской области, а также собственность экс-мэра в Приморье – это два дома, участок и доли на праве общей долевой собственности на ряд земельных участков в районе улицы Таежная в пригороде Владивостока, где братья проживали по соседству.

Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ на 614 млн рублей. Так, с Игоря Пушкарева будет взыскано порядка 143,6 млн рублей в пользу МУП "Дороги Владивостока".