В силу вступили новые правила диспансеризации в России

В первую очередь это касается граждан старше 40 лет
Общество 02:20

Для россиян поменяются правила диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Нововведения уже вступили в силу, пишет РГ.

Изменения коснутся в первую очередь граждан, которым более 40 лет. Они теперь имеют возможность проходить диспансеризацию ежегодно. Также им будут проводить скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Уточняется что для тех, кому от 18 до 39 лет, периодичность диспансеризаций останется прежней — раз в три года. Медосмотры будут включать, как и раньше, анализы крови и осмотры у специалистов. Диспансеризация, как говорят специалисты, останется бесплатной и добровольной.

Карина Красилова

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