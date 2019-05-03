"Они в конец захлебнулись алчностью": океанариум оказался в центре нового скандала

Жители Приморья считают, что это переход всех границ
Это интересно 09:25
Тематическое фото. Фото: pixabay.com

Посетители Владивостокского океанариума серьезно возмутились сувенирной продукцией, которую можно купить там. Речь идет об мягкой игрушке.

Вот такое чудо продают в сувенирной лавке Владивостокского окнанариума. Барыги в конец захлебнулись своей алчностью. Для информации Андрей Романович Чикатило — советский серийный убийца. В период с 1982 по 1990 годы совершил в Ростовской области и других регионах СССР 43 доказанных убийства.

Фото с этим опубликовал один из интернет-аккаунтов в социальной сети instagram. В комментариях разразился настоящий скандал.

"Я бы своему ребенку точно такое не купила. Совсем уже чиканулись", "Что уж сразу не костями тех детей торговать", "Глупость не лечится", "Как можно такое детям продавать", — пишут пользователи в комментариях и серьезно негодуют.

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