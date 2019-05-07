Продукты в России проверят на недовес и недолив

Новые ГОСТы, контролирующие вес и объем фасованных продуктов, вступят в силу с 1 декабря

Все продукты, бытовую химию, парфюмерию и косметику с 1 декабря 2019 года будут проверять на соответствие заявленному весу и объему. Это произойдет в связи с утвержденными в стране двумя новыми ГОСТами, рассказал "Российской газете" глава Минпрома Денис Мантуров.

По словам министра, первый стандарт устанавливает границы допустимых манипуляций с упаковкой товара, второй — методам испытаний.

Обязанность подтверждения полноты веса и объема будет возложена на госцентры Росстандарта в рамках Национальной системы сертификации, предполагающей добровольное участие. К добровольной метрологической экспертизе производителей и и поставщиков должны подтолкнуть рынок и потребители, дающие главное маркетинговое преимущество — доверие, сказал Мантуров.

Продукция, прошедшая оценку на недовес и находящаяся на постоянном контроле, будет помечена знаком "Ф" — аналогом европейского знака "е". Эти обозначения подтверждают, что вес и объем в упаковке именно тот, который указан производителем. Знак "Ф" и наличие товара в реестре Росстандарта (что подтверждает, что он не зря промаркирован знаком ГОСТа) должны давать уверенность в его качестве потребителям и организациям торговли. В случае обнаружения манипуляций с весом и объемом ответственность будет возлагаться на производителя.

Госцентры испытаний в регионах будут готовы к приему заявок от производителей на метрологическую экспертизу в ближайшее время. Их потребуется дооснастить специальными автоматическими весами и согласовать тарифы на испытания.

Егор Тараруев