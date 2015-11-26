Горячую воду отключили на сутки у части жителей Ленинского района Владивостока

Работы связаны с подготовкой к перекладке магистрального трубопровода в районе улицы Борисенко (СПИСОК)

Кран. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Филиал "Приморская генерация" (входит в АО "Дальневосточная генерирующая компания") начала активную ремонтную кампанию в рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов. С 9.00 7 мая до 24.00 8 мая в связи с установкой заглушек на магистральной теплотрассе без горячего водоснабжения временно остается часть жителей Ленинского района, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

Адреса, попавшие под отключение:

ул. Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

ул. Борисенко: 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104, 104а, 106а, 108, 108а, 110;

ул. Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;

ул. Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

ул. Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 27;

ул. Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а;

ул. Нарвская: 6, 13;

ул. Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57;

ул. Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;

ул. Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;

ул. Сафонова: 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33, 33у, 34, 36, 37, 39, 39;

ул. Сахалинская: 1у, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5а, 5в, 61;

ул. Строительная 2-я: 15, 21;

ул. Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12, 18б.

По словам энергетиков, данные работы связаны с подготовкой к перекладке магистрального трубопровода в районе улицы Борисенко.

Специалисты ДГК просят с пониманием отнестись к предстоящим отключениям, в свою очередь, они приложат все усилия, чтобы горячая вода как можно скорее вернулась в дома потребителей.