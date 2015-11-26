"Для кого это вообще?" - приморцы обсуждают магазинную капусту по 5700 за кг (фото)

Овощи и фрукты из далеких стран по заоблачным ценам вызвали негодование среди жителей Приморья
Это интересно 09:45
тематическое изображение. Фото: ИА IrkutskMedia

Чего только не увидишь, гуляя по крупным приморским супермаркетам. Самые загадочные и не сезонные продукты из далеких стран сегодня предлагаются на приморских прилавках, сообщает ИА PrimaMedia. Но вот вопрос: а как много приморцев могут позволить себе африканскую капустку за 5700 кг или маленький кокос из Таиланда за 949 рублей?

Кажущееся разнообразие на приморских прилавках оказывается фикцией, если подойти поближе к полкам и рассмотреть ценники.

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"Какой же должна быть зарплата у человека, который будет покупать дорогущую африканскую капусту?" — не без причины негодуют пользователи приморских соцсетей.

"Да уж, с зарплатой в 15-20 тысяч, на которую живет не мало людей в Приморье, кокос не скоро попробуешь", — пишут местные жители.

Примечательно также, что зачастую столько дорогой заграничный скоропортящийся товар приезжает в Приморье в ненадлежащем виде: недозревшим или, напротив, уже начавшим портиться. Так или иначе, даже за баснословные деньги ощутить тот самый райский вкус тропических фруктов или диковинной африканской капусты удастся ли самым большим счастливчикам. Остальным придется довольствоваться своей, родной белокочанной. Да и до сезона местных яблок осталось совсем немного.

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