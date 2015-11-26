"Нам несладко приходится": горожане рассказали о новом "плохом" месте во Владивостоке

Там теперь постоянно громко ругаются и сильно шумят люди
Это интересно 09:46
Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Жители Владивостока в соцсетях рассказали о новом "плохом" месте во Владивостоке. Теперь там, по их словам, постоянно ругаются и сильно шумят.

"Огромная просьба к водителям, проезжающим перекресток Борисенко-Монтажная в связи с перекрытием дороги на Новожилова и изменившимся направлением главной дороги на этом перекрестке, проезжать его спокойно, без использования клаксона, криков и матов. Жильцов, проживающих в домах в районе этого перекрестка достали ваши гудки и крики под окнами с 6.00 и до 23.00. Просьба отнестись с пониманием и включать прежде всего голову, а не гудок", — говорится в объявлении.

Местные жители теперь называют этот участок новым "плохим" местом во Владивостоке.

"Нам несладко приходится в последнее время здесь из-за всего этого", — рассказала одна из жительниц района.

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