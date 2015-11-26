Рыбаки России посылают тревожный сигнал ответственным за отрасль госорганам

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса дала весьма жесткую оценку работе регулятора

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса (16 апреля, Москва). Фото: пресс-служба ВАРПЭ

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса (прошла в Москве 16 апреля этого года) сформировала перечень "болевых точек" отечественного рыболовства, возникших, по оценке делегатов крупнейшего отраслевого мероприятия, во многом и из-за недостаточно активной или качественной работы госурегуляторов отрасли, сообщает ИА PrimaMedia. Как сказано в решении конференции, опубликованном на сайте Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), опережающие экономические достижения отрасли в основном базируются на эффективной работе предприятий и благоприятной рыночной конъюнктуре, и лишь в незначительной степени развитие отрасли стало результатом нормативно-правового регулирования со стороны ответственных госорганов.

Напомним, что в работе конференции приняло участие около 300 человек, около половины участников представляли предприятия и бизнес-объединения из всех "рыбных" регионов страны. Беспрецедентным стало и активное участие в отраслевом событии представителей Совета Федерации и Государственной Думы РФ (например, впервые за 10 лет в прямой диалог с рыбацким сообществом вступил председатель профильного комитета ГД). Участники и делегаты приняли решение проводить Всероссийскую конференцию ежегодно, что может говорить не только о появлении постоянной площадки для диалога бизнес-сообщества, профсоюзов и органов исполнительной и законодательной власти РФ, но и о формировании определенной общественно-политической платформы в преддверии очередного электорального цикла.

Как говорится в решении конференции, динамика экономических показателей рыбохозяйственного комплекса превосходит динамику показателей других отраслей экономики страны. Рост по всем основным параметрам налицо: общероссийский вылов в 2018 году превысил 5,11 млн тонн и стал рекордным за последние 25 лет, по сравнению с 2017 годом в 2018 году оборот отрасли вырос с 310,1 млрд рублей до 341,2 млрд, а инвестиции в основной капитал – с 11,9 млрд до 25,4 млрд рублей. Рост фискальной отдачи отрасли также на высоте: по данным ФНС, в прошлом году в консолидированный бюджет РФ рыбаками и аквакультурщиками было уплачено 45,8 млрд рублей, что на 8,3% превышает тот же показатель 2017 года. В рамках программы инвестквот предприятия отрасли за счет собственных средств строят сегодня 33 рыбопромысловых судна и 21 береговой рыбоперерабатывающий завод.

Но при этом делегаты и участники Конференции в итоговом решении дают весьма жесткую оценку работе ряда госорганов — регуляторов отрасли в сфере нормативно-правового регулирования деятельности рыбохозяйственного комплекса.

И в тексте решения конференции, и в выступлениях участников неоднократно отмечается, что ряд моментов в работе Федерального агентства по рыболовству – ключевого госрегулятора отрасли – могли прямо или косвенно оказать негативное влияние на показатели вылова. Речь идет, в частности, о несвоевременной подготовке нормативно-правового акта (НПА) для продления срока действия разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, срок действия которых завершался до 1 декабря 2018 года. Это привело к тому, что часть рыбодобывающих предприятий вынуждены были прекратить промысел.

В решении конференции также отмечается, что после изменений в 2016 году базового отраслевого закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" из 25 необходимых для реализации положений закона НПА семь вышли с существенной задержкой относительно предусмотренных законом сроков. Кроме того, ряд НПА оказался не согласован с самими положениями закона. В частности, предусмотренный законом повышающий квотный коэффициент 1,2 для рыбаков-"прибрежников" из-за формулы расчета, выведенной чиновниками, по факту "уменьшился" до 1,05.

Не менее острое беспокойство у делегатов и участников конференции вызывает и ситуация с предстоящей лососевой путиной. Здесь все еще не завершено нормативно-правовое регулирование в части переоформления рыбопромысловых участков на рыболовные участки для промысла именно анадромных видов рыб, к которым относятся и лососевые.

В итоге делегаты и участники конференции в своем решении отмечают высокий риск крупномасштабных сбоев при проведении лососевой путины в 2019 году из-за несвоевременного издания регулятором необходимых нормативных правовых актов, в том числе – и Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Из других проблемных вопросов в решении отраслевой конференции отмечаются следующие: выведение из сферы полноценной общественной экспертизы деятельности подведомственных Росрыболовству научно-исследовательских рыбохозяйственных институтов, снижение уровня эффективности работы бассейновых научно-промысловых советов (из-за того, что принимаемые советами решения не имеют правового значения), недостаточный объем финансирования мероприятий в сфере рыбоохраны (что не позволяет обеспечивать действенную защиту от браконьерства).

Также делегаты и участники конференции обращают внимание госрегуляторов отрасли (к которым, помимо Росрыболовства, относится еще целый ряд федеральных министерств и ведомств – ред.) на то, что сегодня не принят ряд важнейших для отрасли нормативных правовых актов, таких как федеральный закон "О внесении изменений в главу 25.1 и 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования порядка взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса" и нормативно-правовые акты, регулирующие внедрение и практическое применение программного комплекса "Электронный промысловый журнал и электронные разрешения".

Необходимо и незамедлительное внесение поправок в действующее законодательство, поскольку с конца января этого года под запретом пограничников оказался перегруз во внутренних водах РФ рыбопродукции, добытой за пределами территориального моря.

Лишение российских рыбаков возможности в случае неблагоприятных погодных условий осуществить перегрузку уловов вблизи родных берегов негативно сказывается на промысле, отмечает отраслевое сообщество.

Особого внимания госрегуляторов, по оценке делегатов конференции, требуют избыточные административные барьеры при доставке рыбопродукции на рынок РФ и фактическое неисполнение норм Федерального закона от 1 июля 2017 года № 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)" в части регулирования пользования и владения землей под рыбоводными прудами.

Делегаты Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса в своем решении рекомендуют Росрыболовству включить в доклад об итогах работы за 2019 год и задачах на 2020-й информацию об анализе качества НПА Росрыболовства и своевременности их издания, результаты работы ведомства в сфере отмены избыточных, дублирующих и устаревших норм, а также информацию о порядке работы с рыбохозяйственными предприятиями и объединениями при исполнении государственных функций.

От ИА PrimaMedia отметим, что Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса окончательно подтвердила высокий уровень консолидации в рыбной отрасли страны и готовность рыбаков использовать общественно-политические технологии влияния в диалоге с госурегулятором. Судя по ключевым положениям решения конференции, основными направлениями деятельности отраслевого сообщества как минимум на предстоящий год станут, с одной стороны, расширение взаимодействия бизнеса и профсоюзов, с другой – продолжение интеграции "рыбацкой повестки" в сферу внимания и интересов Федерального Собрания РФ, что, в свою очередь, может привести к появлению первого в политической истории страны цивилизованного и прозрачного отраслевого лобби.