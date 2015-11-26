«Мир Упаковки»: торговых залов становится больше

Новые торговые залы компании появились в Славянке, Арсеньеве, Уссурийске и Владивостоке

Открытие торгового зала в Славянке. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки"

"Мир Упаковки" в октябре 2018 года открыл второй торговый зал в Уссурийске, 30 января 2019 года первый торговый зал появился в Арсеньеве, а 19 марта – в Славянке, 15 мая еще один зал во Владивостоке. Современные и светлые, они предлагают многочисленным клиентам обширный ассортимент товаров, сообщает ИА PrimaMedia.

Директор по маркетингу "Мир Упаковки" Александр Привалов подчеркивает, что торговые залы пока невозможно заменить никаким онлайн-инструментами:

"Мир Упаковки" всегда стремится быть как можно ближе к клиентам – ближе к Арсеньеву или Славянке, где только-только вообще появились залы; ближе к отдельным районам Уссурийска или Владивостока, где мы уже присутствуем. Собственно та же логика обуславливает внедрение режима работы без выходных – например, новый торговый зал во Владивостоке, на Ивановской, сразу же будет работать и по субботам, и по воскресеньям. Возможность потрогать, покрутить, проконсультироваться в удобное для клиента время – это очень важно с точки зрения сервиса, культуры деловых отношений. Кроме того, это отличный способ поиска свежих идей. Вы делаете обычную заявку торговому представителю или приходите за привычным товаром… но замечаете новое – зачастую, гораздо более интересное решение. В итоге, выигрывают и компании, и потребители".

Поэтому развитие сети торговых залов – один из приоритетов компании. Так, зал в Славянке появился спустя 6 лет с момента начала работы в этом районе. Руководитель отдела по развитию малого и среднего бизнеса Алексей Панченко вспоминает:

"Раньше в Андреевку и Зарубино выезжали только в сезон, круглогодичный маршрут запустили только в 2015 году. Накатывали тогда по 400 км ежедневно. В 2017 появился торговый представитель в Славянке. Но торговый зал – это очень желанное событие для наших клиентов. Более 1 тысячи товарных позиций, свой склад, можно оперативно запросить отсутствующее на остатках – логистика становится на порядок проще.

Новые торговые залы компании расположены по адресам:



Арсеньев, ул. Жуковского, 5. 8 (42361) 54-4-54

Владивосток, ул. Ивановская, 6/4. 8 (423) 220-05-80

пгт. Славянка, ул. Ленинская, 50. +7(902) 05-16-116

Уссурийск, ул. Ленинградская, 91 8 (4234) 35-87-88

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